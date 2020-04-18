影／競選旗幟大頭照防猴亂 里長笑稱「日夜看守果園」

高雄市黃姓老農的芭樂園飽受台灣獼猴攻擊之苦，圍起高網仍無法遏止猴群下山破壞，靈機一動張掛有候選人照片的競選旗幟，張掛之後猴子止步，老農因此致贈芭樂給美濃區合和里長林作松當謝禮，感謝里長的「大頭照」替他解決難題。

鄉間猴群破壞作物事件層出不窮，美濃農民黃滿德種植一分地芭樂，近年一群台灣獼猴轉移陣地在住家附近山頭活動，不時成群結隊下山採果子，山猴入侵果園邊採邊丟，令他與家人苦惱不已。

黃滿德說，果園四周圍起高網阻絕防止猴群作亂，但猴子很聰明，會跳過塑膠網進入果園，前陣子他向里長林作松討競選旗幟外掛白網上，旗幟上印有大大的人頭照，猴子下山看見竟然嚇住不動，隨即轉頭折回山上，旗幟比沖天炮或電網好用，而且不花一毛錢。