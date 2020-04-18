聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／競選旗幟大頭照防猴亂 里長笑稱「日夜看守果園」
高雄市黃姓老農的芭樂園飽受台灣獼猴攻擊之苦，圍起高網仍無法遏止猴群下山破壞，靈機一動張掛有候選人照片的競選旗幟，張掛之後猴子止步，老農因此致贈芭樂給美濃區合和里長林作松當謝禮，感謝里長的「大頭照」替他解決難題。
鄉間猴群破壞作物事件層出不窮，美濃農民黃滿德種植一分地芭樂，近年一群台灣獼猴轉移陣地在住家附近山頭活動，不時成群結隊下山採果子，山猴入侵果園邊採邊丟，令他與家人苦惱不已。
黃滿德說，果園四周圍起高網阻絕防止猴群作亂，但猴子很聰明，會跳過塑膠網進入果園，前陣子他向里長林作松討競選旗幟外掛白網上，旗幟上印有大大的人頭照，猴子下山看見竟然嚇住不動，隨即轉頭折回山上，旗幟比沖天炮或電網好用，而且不花一毛錢。
有初步成效後，黃滿德又多張掛了數張競選旗幟，並贈送芭樂給里長享用。得知自已的大頭照有嚇阻猴子的功用，合和里長林作松感到錯愕又好笑。他說，競選旗幟印照片是要讓年輕里民認識參選人，當選後就沒有用處，沒想到可以日夜幫農民嚇猴子，這陣子里民贈送芭樂當謝禮，家裡有吃不完的芭樂。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言