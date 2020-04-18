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影／競選旗幟大頭照防猴亂 里長笑稱「日夜看守果園」

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
美濃農民黃滿德在果園圍籬張掛里長林作松的競選旗幟，下山獼猴誤以為真的有人而止步。記者徐白櫻／攝影
美濃農民黃滿德在果園圍籬張掛里長林作松的競選旗幟，下山獼猴誤以為真的有人而止步。記者徐白櫻／攝影

高雄市黃姓老農的芭樂園飽受台灣獼猴攻擊之苦，圍起高網仍無法遏止猴群下山破壞，靈機一動張掛有候選人照片的競選旗幟，張掛之後猴子止步，老農因此致贈芭樂給美濃區合和里長林作松當謝禮，感謝里長的「大頭照」替他解決難題。

鄉間猴群破壞作物事件層出不窮，美濃農民黃滿德種植一分地芭樂，近年一群台灣獼猴轉移陣地在住家附近山頭活動，不時成群結隊下山採果子，山猴入侵果園邊採邊丟，令他與家人苦惱不已。

黃滿德說，果園四周圍起高網阻絕防止猴群作亂，但猴子很聰明，會跳過塑膠網進入果園，前陣子他向里長林作松討競選旗幟外掛白網上，旗幟上印有大大的人頭照，猴子下山看見竟然嚇住不動，隨即轉頭折回山上，旗幟比沖天炮或電網好用，而且不花一毛錢。

有初步成效後，黃滿德又多張掛了數張競選旗幟，並贈送芭樂給里長享用。得知自已的大頭照有嚇阻猴子的功用，合和里長林作松感到錯愕又好笑。他說，競選旗幟印照片是要讓年輕里民認識參選人，當選後就沒有用處，沒想到可以日夜幫農民嚇猴子，這陣子里民贈送芭樂當謝禮，家裡有吃不完的芭樂。

美濃農民黃滿德（左）張掛里長林作松（右）的競選旗幟來防山猴，效果還不錯。記者徐白櫻／攝影
美濃農民黃滿德（左）張掛里長林作松（右）的競選旗幟來防山猴，效果還不錯。記者徐白櫻／攝影
美濃合和里長林作松贈送旗幟給里民，用照片日夜幫里民看守果園。記者徐白櫻／攝影
美濃合和里長林作松贈送旗幟給里民，用照片日夜幫里民看守果園。記者徐白櫻／攝影

猴子 台灣獼猴

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