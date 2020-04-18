連續兩天0確診藥局口罩沒賣完 部分藥師：周日仍會營業

到藥局購買口罩的民眾經常大排長龍，不過16、17日沒有新增新冠肺炎確診病例，昨天和今天買口罩的人潮明顯減少，台南市部分藥局昨晚甚至出現口罩「滯銷」狀況。有藥師表示，因這兩天口罩銷售不佳，周日仍會營業方便民眾購買。

台南市藥師公會理事長吳振名指出，14日出現確診0病例，隔天到藥局買口罩的人數即減緩，16、17日連續兩天沒有新增確診，買口罩的人數更明顯遞減，有些昨天中午才開賣的藥局到晚上打烊，還有55份口罩沒賣完。部分藥局今天一早營業，門口都沒看到民眾在排隊等候。

不過，吳振名說，今天下午中央再發布有3例新增確診病例，藥局口罩的銷售速度可能還會有變化，需要再觀察。

吳振名分析，台灣防疫超前部署，加上口罩實名制網路預購，買口罩很方便，所以讓民眾變得不那麼恐慌，現在只要在藥局公布的販賣時間內，幾乎都可以買得到口罩。他認為，最明顯的指標就是藥局防疫口罩的銷售量，從大排長龍、一片難求的景象，變成部分健保藥局的防疫口罩開始「滯銷」。

吳振名表示，雖然中央疫情指揮中心已宣布從19日起，藥局和衛生所每周日可以不用賣口罩，但過去經驗，周日反而是民眾購買口罩人數最多的時候，因此台南市部分周日有營業的健保藥局因這2天口罩銷售量不佳，尚有剩下的口罩，有藥師預計周日仍會營業，提供民眾方便。

一名藥師說，周日可以選擇不用賣口罩，會趁此空檔來作慢性病連續處方箋藥的訂藥、調劑準備，讓領藥病患可以準時拿到藥。