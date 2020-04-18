高雄再通過三都市計畫區土地解編 可望撙節36億

高雄市政府加速推動公共設施保留地解編，還地於民，高雄市都市計計畫委員會17日再通過3案，大社、旗山、阿蓮三個都市計畫區共將解編12公頃多的公設保留地，估計可為市庫省下36億元土地徵收開支。

高雄市長韓國瑜任內加速「還地於民」政策，針對18個都市計畫區進行專案通盤檢討，目前均已完成公開展覽，並由高雄市都委會分批加速辦理審議，估計本專案可解編89公頃公設保留地，撙節支出超過250億元以上。

高雄市都發局長林裕益表示，高雄市都市計畫委員會近日由副市長李四川召開會議審議大社、旗山、阿蓮三個都市計畫區，含之前已通過的仁武、大寮、茄萣、美濃等12個都市計畫區，總計已完成15個都市計畫區專案檢討。

他表示，長期以來這些被畫為公共設施用地的私有地因政府遲遲無法辦理徵收，地主權益受影響，造成許多民怨。高雄市政府為兼顧都市發展需要及保障私有地主的權益，以專案型式加速推展。