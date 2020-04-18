墾丁大街封街管制人流 攤商皺眉：空城還要管制？

屏東墾丁大街清明連假湧現人潮驚動中央，不僅發出「冠名」細胞簡訊呼籲國人暫勿前往，遊客返家還要自主健康管理，連假結束後墾丁旅宿住房盪到谷底，平日住房率慘跌至低於兩成，五一連假沒有起色，百業蕭條，業形容「墾丁步入空前的『觀光黑暗時期』」；警方昨今兩天晚上繼在大街封街管制人流，業者望著冷冷清清的街景說，觀光產業全被打趴，墾丁像座空城，還需要管制？

「大家贊成人流管制，但街景一片空盪，真得不懂管制什麼！」墾丁商圈發展會協總幹事蔡正榮說，防疫優先，協會配合政府防疫政策，要求大街攤商和商家遵守各項要求，但受清明連假第3天國家級警報「冠名」影響，遊客返家後還要「自主健康管理」，大街假日實施「軟封街」，不少遊客因此嚇得退訂或延訂，對本就低迷的住房率雪上加霜，攤商撤出大半，街頭遊客稀寥，平日宛如空城。

「承租業者都在苦苦硬撐，被租金、人事、原物料成本壓得喘不過氣來，怕等不到政府的振興方案，就先倒了！」蔡正榮說，沒有租金壓力的業者都在吃老本，承租業者都在硬撐，政府等疫情趨緩要發酷碰券，但折扣券的效果不如消費券，業者呼籲動作要快些，且發比照現金的消費券才有紓困效果。

墾丁一家五星飯店主管說，包括星級飯店在內的旅宿住房率全部狂跌低於兩成，一周中的高檔日周六稍有提升，民宿因數量多，打散後約一成，五一連假只有勞工放假，原有七成住房，清明連假的細胞簡訊和自主健康管理之後，退訂剩約四成，墾丁已進入空前的「觀光黑暗期」，高調促銷優惠又怕招惹只顧賺錢的眾怒，有苦說不出。

「昨晚營業額再破紀錄只賣200元，慘到爆！」墾丁大街張姓茶飲攤商說，連續兩晚上到場管制的員警加上宣導公務員和志工，都比同時段的逛街人潮多，政府大動作的防疫措施，遊客多被嚇跑了，沒口罩的遊客不進來，大街更形冷清，攤商已撤離大半，收入不敷成本，他也考慮跟進或只在假日擺攤。