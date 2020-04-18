高雄中崙國中自送蔬菜直送午餐廚房 師生加菜大滿足
高雄市鳳山區中崙國中推廣食農教育，將原本荒蕪的大露台活化為農作區，並引入「水管立面栽種法」，栽種各式萵苣等蔬菜。採有機無毒栽種，最近大豐收，採收後直送午餐廚房，師生親手吃到自己栽種的營養蔬菜。
學校營養師從各班回收的廚餘中分析，發現剩最多的往往是青菜，鼓勵學生珍惜食材，也養成吃蔬果習慣，中崙國中決定善用校園內有限的空間，打造開心農場，師生合力整地、種菜、收成，成就感十足。
第一期的菜圃，作物包括福山萵苣、洛神花、水果玉米、牛番茄、南瓜與冬瓜等蔬果，看著蔬果一天天成長，長得碩大豐美，參與的學生、老師、志工都很歡喜，期待能採收心血結晶。
許多學生原本對農事一竅不通，種菜過程挑戰不小，要與一些不請自來的「客人」鬥智，包括松鼠、麻雀、夜盜蟲、蝸牛、蚱蜢、麻雀等，都會偷吃菜，學生們自製辣椒水，也種植香料植物驅蟲，堅持無毒理念。
這處校園內的開心農場，讓學生獲得許多課本上得不到的知識，也培養多元的生活能力。校方說，配合108課綱「親手解決問題」精神，從實作當中學習，參與農事讓學生能完整觀察植物生長變化，也學習感恩、惜福，收穫滿滿。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言