高雄中崙國中自送蔬菜直送午餐廚房 師生加菜大滿足

高雄市鳳山區中崙國中推廣食農教育，將原本荒蕪的大露台活化為農作區，並引入「水管立面栽種法」，栽種各式萵苣等蔬菜。採有機無毒栽種，最近大豐收，採收後直送午餐廚房，師生親手吃到自己栽種的營養蔬菜。

學校營養師從各班回收的廚餘中分析，發現剩最多的往往是青菜，鼓勵學生珍惜食材，也養成吃蔬果習慣，中崙國中決定善用校園內有限的空間，打造開心農場，師生合力整地、種菜、收成，成就感十足。

第一期的菜圃，作物包括福山萵苣、洛神花、水果玉米、牛番茄、南瓜與冬瓜等蔬果，看著蔬果一天天成長，長得碩大豐美，參與的學生、老師、志工都很歡喜，期待能採收心血結晶。

許多學生原本對農事一竅不通，種菜過程挑戰不小，要與一些不請自來的「客人」鬥智，包括松鼠、麻雀、夜盜蟲、蝸牛、蚱蜢、麻雀等，都會偷吃菜，學生們自製辣椒水，也種植香料植物驅蟲，堅持無毒理念。