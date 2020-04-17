台南有女陪侍KTV復業 市府晚間聯合稽查移送裁罰

新冠肺炎防疫期間，台南市警五分局據報，轄區萬象舞廳同棟建物，營業登記為百樂視聽歌唱，今天恢復營業，經報請市府聯合稽查小組晚間稽查，發現3個包廂內有女陪侍，經蒐證後依違反傳染病防治法，將店家移請市府相關局處裁處。警方勸導後，負責人當場表示即起停止營業，並勸導客人離開。

台南市警五分局惟恐有男女陪侍的酒店、舞廳等場所，偷偷恢復營業，形成防疫破口，責令各派出所加強監控轄內3家大型酒店、舞廳業者有無復業。經情蒐發現與萬象舞廳同棟建物，由後門出入的百樂KTV，今天將恢復營業，立即報請市府聯合稽查小組稽查，警方也編排優勢警力配合執行。

第五分局長陳錦文率警力26名，偕同聯合稽查小組進入KTV檢查，發現有3處包廂有客人招女陪侍，計有5個小姐、12個客人，警方與聯合稽查小組人員進入蒐證，逐一查對在場人身分，並無違反居家或隔離檢疫對象。

陳錦文當場勸導負責人要共體時艱，支持政府防疫政策，在防疫關鍵時刻主動停業，負責人當場表示，即起停止營業並勸導客人離開。