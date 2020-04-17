方便鄉親 金門19日口罩仍有得買

金門縣衛生局今晚表示，中央流行疫情指揮中心宣布19日起每星期日不再配送口罩到特約藥局和衛生所，但金門仍有12家藥局和衛生所19日願意販售，方便鄉親。

衛生局晚上發布新聞稿表示，中央流行疫情指揮中心今天說，民眾透過口罩實名制2.0網路預購人數越來越多，考量遞送口罩的郵差，以及協助配銷實名制口罩的藥師、藥劑生和衛生所人員的辛勞，為讓他們有時間休息，自4月19日起每個星期日將不再配送口罩到參與實名制的健保特約藥局及衛生所。

但金門縣衛生局表示，經過調查，共有12家衛生所和藥局，13日到18日有剩餘口罩，而且19日有營業，願意繼續販售口罩，以方便鄉親假日購買。但縣府提醒民眾出發前最好先打電話確認是否有餘量。

這些衛生所和藥局，包括：大賀藥局、大森藥局、康總藥局、大愛藥局、金志忠藥局、大山藥局、仁愛復興藥局、金城衛生所、金寧衛生所、金湖衛生所、金沙衛生所和烈嶼衛生所。

衛生局副局長李金治表示，口罩實名制2.0操作方式已越來越便利，各鄉鎮公所也提供操作協助，建議鄉親可多加利用網路預購方式購買口罩。