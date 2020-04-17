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手巾寮淨水場施工 高市旗山、杉林21日起停水23小時

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
4月21日起，高市旗山區與杉林區將有1萬473用戶停水23小時。圖／本報資料照
4月21日起，高市旗山區與杉林區將有1萬473用戶停水23小時。圖／本報資料照

自來水公司七區管理處旗山營運所將辦理旗山水源地及手巾寮淨水場配電施工與檢修，4月21日（二）上午6點至22日（三）上午5點，旗山區與杉林區共有1萬473用戶停水23小時，水公司提醒用戶提早儲水因應。

七區管理處指出，「109年旗山水源地及手巾寮淨水場高低壓配電設備檢驗暨供水設備檢修」工程將在21日進行，預計施工 9小時，另有14小時復水時間，所以從4月21日起至22日需停水23小時。

停水區域包含，旗山區的大林里、中正里、圓富里、永和里、瑞吉里、竹峰里、湄洲里、太平里、大德里、三協里（旗南一路、三桃巷部分）、東平里、東昌里、廣福里；杉林區大愛里、月眉里、月美里，總戶數1萬473戶。

七區管理處表示：免付費客服電話為1910，旗山營運所電話為 07-6613807。 

停水

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