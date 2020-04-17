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遊客多到爆 今天起高雄那瑪夏賞螢一律要戴口罩
因應新冠肺炎疫情，高雄市原住民行政區也有管制措施上路。那瑪夏區公所公告表示，今天起進入區內的民眾一律都要戴口罩，若有發燒或上呼吸道症狀者勿進入部落或公眾場所，管制期至5月31日止。
高雄市涵蓋茂林、桃源與那瑪夏三個原住民行政區，茂林納入國家風景區，月初率先實施觀光客一律量體溫措施，沒發燒才能入境，但尚未要求一律戴口罩。
近日正值那瑪夏一年一度的螢火蟲季節，每逢假日湧入大量賞螢遊客。那瑪夏區公所表示，為確保那瑪夏鄉親及遊客安全，今天起，所有入境者需要自主量測體溫，且務必戴口罩。
區公所強調，舉凡旅宿、露營區、商店及餐飲業，全都要落實防疫措施，第一階段管制至5月31日結束，屆時再視疫情發展調整防疫政策。
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