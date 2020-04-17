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金門第一個社區長照機構 獲楊鎮浯肯定

中央社 / 金門縣17日電
金門縣長楊鎮浯（中）訪視金城鎮珠山日間照顧中心，滿意中心環境舒適。聯合報系資料照／記者蔡家蓁攝影
金門縣長楊鎮浯（中）訪視金城鎮珠山日間照顧中心，滿意中心環境舒適。聯合報系資料照／記者蔡家蓁攝影

金門縣長楊鎮浯今天訪視金城鎮珠山日間照顧中心，滿意中心環境舒適；看到長輩接受照顧之餘，還有完善的休憩空間，他肯定這個金門第一個由社區設立的長照機構對長者的照顧。

金門縣政府表示，為了讓各樣社會服務在地扎根，縣府及各公所積極輔導各社區辦理各項方案，珠山社區今天辦理樂齡玩趣運動課程，在講師帶領下，藉由懷舊音樂及身體肢體律動的結合，同時運用桌上遊戲，使學員在課程中有動有靜、快樂學習及運動。

楊鎮浯由社會處長董燊、金城城鎮長李誠智、衛生局副局長李金治等人員陪同訪視珠山社區，並頒發金城樂齡中心108年最佳學習精神獎，獲獎的是吳翠嫌、翁麗明兩名長輩，藉此肯定長者活到老、學到老的精神。

楊鎮浯在了解中心的設置後表示讚許，除了整體環境十分舒適，3樓還設置有提供運動的空間，以及簡易的空中農場，讓長照中心的長輩在接受照顧之餘，還能有完善的休憩空間。

縣府表示，珠山社區與金城鎮樂齡中心合作，帶著社區長輩從中學習，辦理運動保健、心靈成長、生活安全等課程，另外這裡也是金門縣第一個由社區設立的長照機構，預計提供30名長者接受日間照顧的服務，減輕家庭照顧負擔，未來也將爭取辦理社區關懷據點，提供社區長者更全面的照顧。

董燊說明，縣府推展「一鄉鎮、一日照」的政策，社會處勘查多處社區以後，認為珠山社區相當適合；經過社區理監事開會同意，決議朝向「日照中心」的方向進行。

李誠智表示，珠山日間照顧中心從籌備到成立花了5年的時間，終於在今年4月正式成立並試營運。縣府表示，珠山日照中心是金門第一個結合社區的單位，並以全金門為對象，只要符合衛生局照管中心的資格判定後就可申請。

珠山社區發展協會理事長薛祖耀表示，珠山日照中心位於社區活動中心2樓，環境採光經過特別規劃，光線充足，加上珠山社區是一處傳統的閩南聚落，古色古香的閩南房舍屋頂讓人心曠神怡；3樓設有簡單的運動器材，長輩活動時可居高臨下欣賞珠山全景。

金門 衛生局 長照

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