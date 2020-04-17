農委會前瞻補助治水患 屏市永安圳水閘門啟用

屏東市永安圳因制水閘門渠底過高，造成上游及附近地區成為易淹水區，農委會以前瞻建設經費補助1億餘元改建制水閘門，今天舉行完工啟用典禮。

啟用典禮由農委會農田水利處長謝勝信及屏東農田水利會長黃信茗等人主持，謝勝信表示，這項工程將原有的取水閘門改建為橡皮壩及建置自動化監控系統，除改善灌溉用水的取水效率外，也可提升防洪應變能力與機動性，保護殺蛇溪沿岸住家及降低屏東市區淹水發生的機率。

農委會說明，殺蛇溪位於屏東市區，因工商業蓬勃發展與都市範圍不斷擴大，農業生產使用面積不斷縮減，蓄存雨水的功能減弱，加上氣候變遷強降雨頻率增加，既有都市的排水系統，如果無法及時宣洩就易產生淹水。

謝勝信表示，農委會考量整體治理效果，因此以前瞻基礎建設項下「水與安全計畫」經費，補助屏東農田水利會新台幣1億餘元，辦理永安圳制水閘門的改善，降低制水閘門渠底高程，避免颱風豪雨來襲時造成水患。

永安圳制水閘門改善工程於民國107年12月開工，今年2月底完工，黃信茗表示，永安圳改善工程啟用後，可改善屏東市牛稠溪橋至長興橋、復興南路新生里和新興里一帶的淹水狀況，整體可改善淹水面積達298公頃，灌溉取水受益面積達580公頃農田。