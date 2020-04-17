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祥富水產無預警倒閉 勞工怕領不到錢求助高市勞工局

聯合報 / 記者王昭月楊濡嘉徐白櫻／高雄即時報導
高雄市勞工局長王秋冬聆聽70多名祥富水產員工心聲，承諾一定協助爭取權益。圖／高雄市勞工局提供
高雄市勞工局長王秋冬聆聽70多名祥富水產員工心聲，承諾一定協助爭取權益。圖／高雄市勞工局提供

祥富水產集團傳出無預警歇業，高雄市勞工局查出，祥富在高雄共有14家投保單位，勞工總數331人人，位在夢時代的火鍋超市16日晚間突然宣布停止營業，有勞工擔心3、4月薪水無法入帳，也擔心會領不到特休未休工資折算工資、資遣費，此一勞資爭議，勞工局已受理調解。

高雄市勞工局長王秋冬今午聆聽70名祥富水產員工代表心聲，允諾全力協助勞工爭取應有權益，包含工資、特別休假未休折算工資、加班費、抵用卷折算現金及終止勞動契約 (含資遣費、非自願離職證明書)等。也會協助祥富員工轉職就業。

王秋冬說，依勞基法第27條規定，雇主若不按期給付工資者，勞工局可命令雇主付薪資，雇主如果仍置之不理，依法可處新台幣2萬元至100萬元不等的罰鍰。

勞工局表示，會依法查察祥富是否違反勞基法，涉及違反大量解雇勞工部分若屬實，依法可裁處10萬以上，50萬元以下罰鍰。勞工局後續 將主動協助勞工申請勞資爭議調解，進行歇業事實認定，以利勞工後續申請工資墊償。

祥富水產無預警倒閉，高雄市勞工局介入調查。圖／高雄市勞工局提供
祥富水產無預警倒閉，高雄市勞工局介入調查。圖／高雄市勞工局提供
高雄市勞工局介入調查祥富水產倒案，承諾會為員工爭取權益。圖／高雄市勞工局提供
高雄市勞工局介入調查祥富水產倒案，承諾會為員工爭取權益。圖／高雄市勞工局提供

勞工局 資遣 祥富水產

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