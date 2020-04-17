太武輪遭陸籍砂石船碰撞 造成船身多處損傷

一艘陸籍砂石船成功91輪日前欲駛進烈嶼九宮港時，不慎碰撞停泊在碼頭南堤的太武輪，造成太武輪號船尾身等多處受損，所幸無人員傷亡，浯江輪渡有限公司表示，刻正積極洽商估價辦理太武號船舶修復事宜，實際受損部位將待專業廠商估價並執行後續修復。

浯江公司今天表示，在4月11日上午10時42分，成功91輪欲駛進烈嶼九宮港時，受潮汐流水影響，進港時船身偏向陸側，因船身較長迴轉不及故而碰撞停泊於碼頭南堤之太武輪，造成太武輪船尾身、玻璃窗、欄杆扶手及繫繩纜等處受損。

浯江公司說，因太武輪剛好是處於輪休狀態，準備進行例行維修保養，停泊在其專用船席位。事發後，浯江公司立即派人協同航港局、金門港務處及成功91船務代理公司，完成初步勘查，並由航港局協助作成輪船海事報告書。

雖然太武輪受損處並不影響船舶航行，因責任歸屬在於成功91輪，業者當場表示願賠償太武號遭碰撞後所有損失，含一切維修費用及後續營業損失，並委由兩岸企業社洽談後續賠償事宜。

據了解，成功91輪船為大陸南安市輪渡有限公司所有，由金門在地之兩岸企業社租賃該船進行載運，而晋源船務公司為其代理船務之公司。