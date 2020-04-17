高市議會開臨時會 鄭照新：期待報告防疫成果

高市議會在野黨議員質疑市長韓國瑜不出席議會臨時會，市府新聞局長鄭照新今天指出「臨時會對市府是件很好的事」期待有機會向市民報告防疫成果，高雄市迄無本土武漢肺炎感染病例。

鄭照新下午於鳳山行政中心接受媒體聯訪做上述回應，另有關「市長韓國瑜罷免案停止執行聲請被駁回，是否會提抗告？」鄭照新說，已委任律師就尊重律師專業判斷；韓國瑜目前的心態就是專心市政、防疫。

市議會程序委員會通過4月22日至24日召開臨時會並進行「嚴重特殊傳染性肺炎防治情形及產業紓困振興暨提升觀光旅遊相關政策專案報告」，媒體提問，屆時韓國瑜是否出席，或是如同在野黨議員黃捷所說韓國瑜會閃躲質詢。

鄭照新說，臨時會對市府而言是一件很好的事情，因為市府自1月起為了防範武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）一級開設，到目前為止高雄市無本土感染病例，很期待將階段性成果向議會報告；至於韓國瑜要在專案會議裡多久，6都有往例可循，桃園市可能是第一天或最後一天；盼勿因政治攻防而被貼上標籤或被說成市長故意缺席等，如此反而會被認為「過度表演的成分多了一點」。