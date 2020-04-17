馬祖家扶4人扎根4年 因應地方劣勢轉優勢

民國105年台灣兒童暨家庭扶助基金會馬祖分事務所設立，這是第一個長駐馬祖的民間社會福利單位，在處處受限的馬祖克服限制，帶動社區參與、培力地方志工，因應劣勢轉為優勢。

馬祖戰地背景、地理限制，開發較其他縣市晚，且離島馬祖內部有不同小島，交通不便，執行服務須克服交通問題；此外，組織提供的服務觀念新穎，推動需花更多時間溝通，人力卻相對不足，台灣各縣市家扶中心約40名到50名工作人員，馬祖僅4人（主任、會計與2名社工師）。

不過，家扶跳脫在台灣的社福服務模式，從溝通服務理念、了解需求，進而開展馬祖社會服務工作，且在馬祖服務具開創性優勢，地方小、關係親近，讓組織可發展出在地需求服務模式，不受組織架構侷限，服務可掌握特性又呈現彈性。

以部分季節交通停班為例，早期療育服務須台灣醫院支援，就轉型成到宅服務，由治療師教家長成為服務者，增加幼兒療育頻率；另開展青少年培力方案與國際志工服務，陪孩子發掘自信與能力介紹家鄉。

社工師古珈綺告訴中央社記者，工作類型多元但有助培養有效管理工作，訓練並自我增能。地方限制幫組織走出另一條路，串聯服務對象、家長與孩子當志工，形成另一種培力，因應在地情勢轉型服務。