祥富水產結束營業 北市：認定歇業勞保局可墊付工資

台灣首創火鍋超市餐廳的「祥富水產」昨突然向員工及進駐的百貨通路發訊，今宣布即日起結束營業，據傳給員工的訊息中，提及「因疫情影響，公司不堪長期虧損」的消息。祥富水產在北市有28名員工，台北市議員潘懷宗下午在議會質詢，要求北市勞動局幫忙員工，勞動局長陳信瑜指出，會請高雄市勞工局盡快做歇業認定，員工就可以由勞保局墊付工資，包括去年的年終獎金和3、4月的薪水。

潘懷宗指出，該公司員工說，在二月底就臨時通知全台品牌分店許多人資遣、留職停薪，所以年終也一再延後。今年4月初又說疫情補助沒下來，所以預支薪水也取消，一直到現在。

潘懷宗指出，實際上，祥富水產並未向當地機關、也就是台北市勞動局進行「資遣通報」或「減少工時通報」，且依照規定，疫情補助要先跟勞動局核備，才能去跟中央勞動部申請補助，而翔富水產，以上動作完全沒有做到。

陳信瑜指出，北市接獲調解申請，這類似遠航案，但是無預警，雖然公司在高雄市，但分店員是台北市民，3月27已經第一次調解，4月12還有勞動檢查。

潘懷宗指出，員工年終獎金沒拿到，3、4月薪水也沒拿到，5月沒工作了，但除了協調，北市府能做什麼？陳信瑜指出，公司設在高雄，會向高雄勞工局，請盡速做歇業認定，這樣就可以由勞保局墊付工資，包括年終和薪水，北市會積極主動處理。