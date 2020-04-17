停止執行被駁是否抗告 高市新聞局長鄭照新：韓市長尊重律師判斷

台北高等行政法院駁回高雄市長韓國瑜委任律師聲請的停止執行罷免案，高雄市新聞局長鄭照新表示，要不要抗告之事，韓國瑜尊重律師的專業判斷，也已經委任律師處理，韓國瑜專注防疫和高雄市政。

鄭照新表示，韓國瑜把司法的事交由律師處理，自己以平常心專注在防疫和市政上，以全市防疫為重心。

高雄市議會民進黨團最近為了開臨時會、定期大會，不斷質疑是韓國瑜要躲避議會監督，今天也向韓國瑜和議會國民黨團喊話，22日到24日3天臨時會，韓國瑜要全程備詢，不能報告之後就離開，「總機」轉給「分機（各局處首長）」備詢。

鄭照新說，議會開臨時會對市府是很好的事，高市府從一月一級開設的城市防疫，到目前無本土確診病例，這階段性成果，希望向市民朋友、向議會報告。

他表示，至於市長待在議會多久，六都議會都有往例，像桃園可能是在第一天或最後一天，有可能在第一天，「我們不希望政治攻防硬是要貼上標籤，說市長故意不來或要全程3天，這看在熟悉六都議會開議情形的人眼裡，過度表演的成分就多了一點！」