陸抽砂船再現台灣淺堆海域 澎湖海巡驅離逾40艘
大陸在武漢市解封後，大陸抽砂船隊再度集結在台灣淺堆海域進行抽砂作業，海巡署金馬澎分署台中艦昨晚到今天，共驅離超過40艘的大陸抽砂船與運砂船。
海巡署金馬澎分署澎湖海巡隊台中艦今天零時回報第13巡防區，在澎湖七美西南西方50浬處共驅離包括陸籍「海盛」等20艘抽砂船、「錦航達」等13艘運砂船，另有9艘抽（運）砂船，因天色昏暗，無法辨識船名，全數驅離至澎湖七美西方60浬處。
澎湖海巡隊表示，大陸在武漢市解封後，沈寂近3個月的大陸籍船隻，再度現蹤台灣淺堆海域進行抽砂，昨晚有吳姓民眾在臉書po出大陸抽砂船集結抽砂情形。
澎湖海巡隊從民眾的資料得知，大陸抽砂船和運砂船集結抽砂作業的海域，在北緯22度55分、東經118度56分，相當於澎湖七美西南西方50浬處，立即由在海上執勤的台中艦艇馳往驅離，從昨天深夜至今天清晨共驅離超過40艘越界的大陸抽砂船和運砂船。
為防杜疫情流入和避免因查扣而接觸等情形，對於越界作業或拖捕的大陸籍船隻，一律採取驅離作業，澎湖海巡隊艦艇正持續在海域執勤中。
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