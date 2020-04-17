旅客接觸頻繁機器設備 高捷4小時消毒1次

防疫第一線，高雄捷運攜手高醫今天向乘客宣導戴口罩，並強調旅客接觸頻繁的機器設備如自動售票機觸控螢幕等，每4小時即加強清潔消毒1次。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情肆虐，高雄捷運公司與高雄醫學大學附設中和紀念醫院合作，在高捷美麗島捷運站以行動劇向乘客宣導戴口罩及勤洗手，也說明如果勸導不聽將拒載並得依法移送裁罰。

高醫副院長吳登強表示，高雄市目前雖無社區感染跡象，但市民仍要有居安思危的準備，徹底做好自我防護。高醫協助大眾運輸第一線員工防疫，雖然防護裝備不如醫院第一線人員齊全，仍希望能透過手套、護目鏡、眼鏡、口罩等裝備，能更保護自己及安心工作。

高捷公司企劃副總經理洪瑞彬表示，希望藉由高醫的防疫經驗，讓高捷第一線員工工作時更能保護自己。高捷在防疫期間加強針對車廂、車站等消毒，請民眾安心搭乘。

高捷針對旅客接觸較頻繁的機器設備，例如自動售票機觸控螢幕、驗票閘門、樓梯扶手、電扶梯扶帶、廁間門把等，每4小時即加強清潔消毒1次，也會固定更換車廂空氣過濾迴風口濾心；在生態園區站首設捷運「全自動紅外線體溫檢測系統-防疫之眼」感應閘門，可自動檢測進閘門旅客體溫，如果超過將連動控制驗票閘門禁止通行，其他人潮多的大站則架設紅外線體溫量測儀。

高捷公司呼籲，因應中央流行疫情指揮中心宣布搭乘大眾運輸工具應戴口罩，勸導不聽將拒載並得依法處新台幣3000元以上、1萬5000元以下罰鍰；境外返國或被要求居家檢疫、隔離的民眾，實施期間切勿私自外出或搭乘大眾運輸工具，避免違法挨罰。