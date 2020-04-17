百業蕭條弱勢家庭陷困境 仕紳李文忠慨捐2千斤白米

受新冠肺炎影響，百業蕭條，不少人被迫放起無薪假，許多弱勢家庭生活陷入困境面臨生存考驗，金湖鎮地方仕紳李文忠，也是上和鑫航運股份有限公司董事長，今天慨贈白米200包2000斤，贈與金湖鎮中低收入戶家庭，由鎮長陳文顧代表接受。

李文忠表示，這個社會有許多弱勢族群，需要大家伸出雙手扶持，尤其目前正值新冠肺炎蔓延期間，失業人口增加，弱勢族群間接受到嚴重衝擊，他個人捐出白米5000斤，供金湖鎮、金城鎮以及古寧頭的弱勢家庭食用，希望透過自己微薄的力量，喚起社會更多正向的力量，讓社會更溫馨，也期盼透過大家的愛心幫助需要幫助的人。

陳文顧感謝李文忠的慷慨解囊，嘉惠金湖的弱勢族群，也回贈感謝狀表揚他的義行；陳文顧說，將請鎮公所里幹事探訪關懷之時，將愛心物資配送給中低收入戶及弱勢民眾，也呼籲社會大眾善心人士、企業團體，在行有餘力時，多協助社會弱勢，要讓更多弱勢族群被關注，讓更多人感受到民眾的溫暖與愛心。