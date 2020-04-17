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線上預購口罩不會我幫你 立委周春米推服務即時罩

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
民進黨立委周春米今在臉書宣布，22日起將在服務處推出「服務即時罩」，由專人代操作口罩預購。圖／周春米服務處提供
民進黨立委周春米今在臉書宣布，22日起將在服務處推出「服務即時罩」，由專人代操作口罩預購。圖／周春米服務處提供

新冠肺炎疫情爆發以來，常見藥局前民眾為買口罩大排長龍，政府推出線上預購口罩紓解措施，有民眾反映不常使用手機、電腦等電子產品，還是再去排隊；民進黨立委周春米今在臉書宣布，22日起將在服務處推出「服務即時罩」，由專人代操作口罩預購，讓網友直呼「好貼心！」。

周春米說，不少長輩向她反應很少使用電腦或手機，就算有使用，多辦也是看看社群軟體跟新聞，用電腦或手機預購口罩對他們較為陌生，也因為這樣，只好再到藥局排隊買口罩，動輒排隊1小時以上，有時又遇到口罩售罄白跑一趟，長輩辛苦，藥局藥師也辛苦，政府的美意打折扣。

她說，為服務民眾，決定在服務處推出「服務即時罩」，由專人代為操作線上口罩預購，提供需要的民眾；除了幫助不擅於使用手機、電腦的民眾外，也可減輕第一線藥局的負擔，幫助舒緩壓力；4月22日起政府的口罩實名制將邁入「口罩3.0」，服務處在上班時間啟動「服務即時罩」，地址是屏東市忠孝路149-3號。

口罩 新冠肺炎 屏東

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