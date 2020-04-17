看見「斜坡文化」的精粹 原民潮藝術屏美術館開展

屏東縣首次集結23位原住民藝術家的「未來潮-大山地門當代藝術展」，今天在屏東美術館開展至8月5日，逾百件平面、立體作品，從5個展間延伸到戶外廣場；因應新冠肺炎疫情不辦開幕式，展覽期間除管制入館人數，另規畫線上導覽及4場線上藝術講座，讓觀者從時空演進與發展脈絡，看見「斜坡文化」的精粹。

縣文化處表示，日據時期統稱大山地門區域，現在行政區域為三地門鄉、霧台鄉、瑪家鄉等，「未來潮」特展聚焦在大山地門地區當代藝術的發展脈絡，作品媒材從木雕、石雕、金屬創作、編織、琉璃珠、陶壺、複合媒材、繪畫、錄像到多媒材裝置，由藝評家徐文瑞策展，伊誕．巴瓦瓦隆擔任在地的協同策展人。

徐文瑞說，展覽試著從1900年開啟書寫，嘗試探討120年之間跨越世代、家族傳承、歷史的藝術脈絡，並企圖帶動未來風潮，從人與土地、人與自然、人與生態萬物、人與空氣等關係出發，探討原住民當代藝術如何連結過去祖先們的智慧與現在的知識及技術，創造一股未來的潛在力量。

參展藝術家結合老中青，從前輩創作者力大古（蔡旺）、杜巴男、杜文喜、撒卡勒．剎瓦魯等人開啟篇章，在文化復振及解殖過程中扮演核心的撒古流．巴瓦瓦隆，作為承先啟後的轉捩點開始，到巫瑪斯等新生代，還有以紀錄影像為主的陳安琪、余欣蘭、撒舒優．渥巴拉特等人。