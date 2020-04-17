國旅市場低迷 高雄飯店住宿推三折優惠

新冠肺炎疫情導致國人出遊意願低落，高雄義大世界推出優惠住宿吸引遊客入住。義大皇家酒店表示，即日起雙人入住，原本價值萬元的雙人套房現在只有3100元，續住更可享台幣2020元的超級優惠價格。另有義大天悅飯店也有2600元的專案優惠價，更加碼贈送兩張摩天輪乘坐券。

高雄義大世界涵蓋遊樂園與住宿服務，皇家酒店指出，酒店近日推出雙人入住優惠價，每晚只要3100元、多住一晚加價2020，兩價格皆要另加10％服務費，飯店內有千坪休閒設施可享用，另贈一套英式下午茶。

皇家酒店指出，雙人房定價原本是11000元，以往即使推出專案價也需要5000元，這次的優惠非常划算。除住宿外，星亞自住餐廳在4月還有買二送一優惠，不分平假日或特殊節日，午餐或晚餐時段，兩位大人用餐就送一位大人或小朋友免費用餐。

另方面，義大天悅飯店同樣也有響應國內觀光，目前專案售價為2600元（另加10％服務費），可享雅緻雙人房住宿一晚、早餐兩客、英式下午茶一套與義大摩天輪券兩張。