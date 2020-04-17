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原民藝術家集結 大山地門當代藝術展起跑

中央社 / 屏東縣17日電

屏東縣政府文化處首次集結23位原民藝術家，在屏東美術館舉辦「未來潮－大山地門當代藝術展」，有超過百件平面、立體作品，讓參觀者看見大山地門藝術的發展脈絡。

「未來潮」今天開展，展期至8月5日為止，特展集結了三地門鄉、瑪家鄉的排灣族藝術家及霧台鄉魯凱族藝術家，超過百件作品從屏東美術館5個展間延伸到戶外廣場，連美術館的外牆上都有作品，吸引不少路人駐足觀賞。

這項特展由藝評家徐文瑞策展，三地門鄉藝術家伊誕．巴瓦瓦隆擔任在地協同策展人。伊誕．巴瓦瓦隆受訪時表示，100多件作品媒材從木雕、石雕、金屬創作、編織、琉璃珠、陶壺、複合媒材、繪畫、錄像到多媒材裝置等。

伊誕．巴瓦瓦隆表示，整體展覽試圖從1900年開啟書寫，嘗試探討120年之間跨越世代、家族傳承、歷史的藝術脈絡，並企圖帶動未來風潮，從人與土地、自然、生態萬物、空氣及人與人等關係出發，如何與自然界保持平衡，保持永續，所以這場展覽取名「未來潮」，探討原住民當代藝術如何連結過去祖先們的智慧與現在的知識及技術，創造一股未來的潛在力量。

伊誕．巴瓦瓦隆表示，這場策展花了1年多時間籌備，參展的都是屏北3鄉「大山地門區」國內外知名的原住民藝術家，遇到新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，他們並不覺得可惜，因為對原住民來說，這就是自然的一部分，人類在疫情中可以從藝術裡去反思與大自然的關係。

瑪家鄉長榮百合國小5年級的學生也由老師帶領參觀，並且讓學生們找一件最喜歡的作品畫下來，這場難得的集結「大山地門區」知名藝術家的特展，也可稱的上是一場傳承藝術展。

縣府文化處表示，「斜坡文化（原住民文化）」造就新一代排灣族、魯凱族不少國內外知名的藝術工作者，展覽期間因應防疫升級，除了管制入館人數，另規劃線上導覽及4場藝術座談，可直接上「大山地門當代藝術」粉專查詢。

藝術家 屏東縣政府 原住民

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