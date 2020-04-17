遭綠營批延開會為護韓 陸淑美：是我怕死也要大家健康

高雄市議會民進黨團今天開記者會促議會速開定期大會，並質疑議會之所以延開定期大會和第3次臨時會之所以只定3天議程，是為了幫高雄市長韓國瑜躲避議員質詢。高雄市新聞局長鄭照新籲民進黨團不要為了政治聲量，無限制消費市府。副議長陸淑美說，什麼話都是民進黨在說！延開定期大會「是我自己怕死，也希望大家健康平安！」

鄭照新說，市府向議會報告施政，是市府職責，希望重點在防疫與市政，議會開會的時間與形式，市府本來就尊重議會；請勿為了政治聲量，無限制消費市府。

陸淑美表示，話都是民進黨在講！「不管我們怎麼做，他們都一定有話講，什麼都要扯上韓國瑜！真是鬼扯！」

她說，韓國瑜從頭到尾都沒有跟她說過什麼有關議會開會的事；程序委員會決議要依疫情發展再定出定期大會開會日程，和韓國瑜完全無關，「是我自己怕死，也希望大家都健康、平安！」 如果中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，現在大家戴口罩就可以，不用一定要保持社交距離，議會可以馬上開定期大會；現在中央是民進黨執政，民進黨議員可以去跟中央了解。

陸淑美說，民進黨不要把什麼事都政治化，不要什麼事都扯上韓國瑜，不要用他們的角度把每件事都發揮一定的想像空間！臨時會才決定要開，依民進黨的提案，就是一個專案，到底要開幾天？民進黨議員說開會時可以分流，備詢的官員在議場，未輪到備詢的可以先離開議場，如果到時候都這樣做了，相信民進黨一樣又有話說！反正什麼話都他們在講！

高雄市議會本月7日和昨天的程序委員會，是由陸淑美召集、主持。