祥富水產突停業 高市勞工局派員入場了解

頗受消費者喜愛的祥富水產無預警停業，旗下相關品牌也受波及，高市府勞工局清查出祥富水產相關投保紀錄有300多名員工，今天派員入場了解並受理員工申請勞資爭議調解。

祥富水產在高雄有多家相關品牌店面，餐飲也很受歡迎；不過昨天突然傳出停業，有員工透過網路社群揭發業者不顧員工權益，讓一家人生活陷絕境。

勞工局主任秘書皮忠謀接受電話採訪表示，一早受理若干名祥富員工申請勞資爭議調解，員工控訴業者迄未發放3月份薪資，也擔心4月薪資沒有著落，恐生活陷入絕境。

勞工局派員兵分兩路入場了解，皮忠謀表示，會查證員工申訴內容，並要求業者說明，鼓勵權益受損員工聯合提出調解申請，以利勞工局因應協助。

勞工局初步掌握祥富水產大概有300多名員工，如果員工在同一時間點有被解僱或終止勞動契約事實，業者會違反大量解僱勞工保護法規範，將被裁罰新台幣10萬到50萬元；另未按月發放薪資則會被依違反勞基法裁罰。

勞工局入場了解釐清爭議並呼籲員工提出申訴，市府會成立調解委員會協助。

祥富水產火鍋在高雄市多家百貨公司設點，傳出無預警停業後，部分訂位網站打出了永久停業。