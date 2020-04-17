防疫不出門 高雄三戶政所下載APP會送口罩套
高市各地戶政事務所加強洽公民眾防疫措施，為鼓勵民眾下載使用「戶役政管家APP」，以減少洽公群聚可能性。高市梓官戶政所表示，即日起到梓官戶所、彌陀及永安辦公處洽公，只要下載戶役政管家APP就會贈送一個防疫口罩套。
高雄市梓官戶政所在洽公櫃檯增設透明隔板以阻隔飛沫傳染。主任黃國峰指出，戶政所每日的洽公民眾約150人次，考量辦公空間狹窄，櫃台服務人員與民眾距離不到1公尺，所以近日增設透明隔板，多一層防護讓同仁與洽公民眾都能放心。
據統計，約50%民眾是為請領戶籍謄本進入戶政所。梓官戶政所表示，「戶役政管家APP」提供線上服務，免出門就能申請電子戶籍謄本、國民身分證掛失、網路預約、申辦戶籍登記，查詢戶政資訊、人口統計資料，以及役男短期出境線上申請、役男體檢進度查詢等功能，即日起到梓官戶所、彌陀及永安辦公處下載使用可獲贈一個防疫口罩套一個，數量有限送完為止。
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