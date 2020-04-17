快訊

快訊／第31屆金曲獎宣布延期至10月 國際音樂節取消

給喘息時間 本周日起藥局、衛生所周日都不賣口罩

防疫不出門 高雄三戶政所下載APP會送口罩套

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
民眾若在高市梓官戶政所、彌陀及永安辦公處下載「戶役政管家APP」，可獲贈口罩套一個。圖／高市梓官戶政所提供
民眾若在高市梓官戶政所、彌陀及永安辦公處下載「戶役政管家APP」，可獲贈口罩套一個。圖／高市梓官戶政所提供

高市各地戶政事務所加強洽公民眾防疫措施，為鼓勵民眾下載使用「戶役政管家APP」，以減少洽公群聚可能性。高市梓官戶政所表示，即日起到梓官戶所、彌陀及永安辦公處洽公，只要下載戶役政管家APP就會贈送一個防疫口罩套。

高雄市梓官戶政所在洽公櫃檯增設透明隔板以阻隔飛沫傳染。主任黃國峰指出，戶政所每日的洽公民眾約150人次，考量辦公空間狹窄，櫃台服務人員與民眾距離不到1公尺，所以近日增設透明隔板，多一層防護讓同仁與洽公民眾都能放心。

據統計，約50%民眾是為請領戶籍謄本進入戶政所。梓官戶政所表示，「戶役政管家APP」提供線上服務，免出門就能申請電子戶籍謄本、國民身分證掛失、網路預約、申辦戶籍登記，查詢戶政資訊、人口統計資料，以及役男短期出境線上申請、役男體檢進度查詢等功能，即日起到梓官戶所、彌陀及永安辦公處下載使用可獲贈一個防疫口罩套一個，數量有限送完為止。

口罩 役男

延伸閱讀

中國品管防疫裝備出口延宕 美國急用促改善

蘇澳防疫關冷泉大眾池　冷泉嘉年華與潑水節首次停辦

體育局發包全國慢壘賽 鄭文燦：考慮欠周到

影／疑陸資贈校園防疫品 黃珊珊動怒：桃市也收怎不問!

相關新聞

安養院禁探望 女兒：不能摸手抓癢、擔心90歲媽媽失智

受疫情影響，各地安養院與護理之家禁止家屬探望，長照機構改以視訊方式讓入住長輩與家屬見面。安養院家屬陳小姐說，近1個月不能...

法律戰敗北 韓國瑜：我的心很平靜 尊重法院裁定

高雄市長韓國瑜陣營認為罷免連署偷跑，連署合法性存在重大法律爭議，向台北高等行政法院聲請停止執行，今天遭法院駁回聲請。韓國...

遭綠營批延開會為護韓 陸淑美：是我怕死也要大家健康

高雄市議會民進黨團今天開記者會促議會速開定期大會，並質疑議會之所以延開定期大會和第3次臨時會之所以只定3天議程，是為了幫...

高市經發局：祥富水產3公司 未辦停業和解散

全台10多個營業據點傳出未營業並有員工爆料積欠薪資的祥富水產、祥順水產和八坂國際，高雄市經發局表示，這些公司並沒有辦停業...

祥富水產倒閉 高市勞工局指若惡意違法可開罰

全台沙菜火鍋超市創始品牌祥富水產驚傳倒閉，有員工反映已2個月薪資沒取得，高雄市勞工局今早表示，確實有接到檢舉，一早也到各...

長照機構暫停探視 長者臨終前家屬哭著哀求見最後一面

中央流行疫情指揮中心因應疫情，針對照護機構祭出禁探令，有機構因缺乏視訊設備，子女快一個月沒見著父親；也有機構讓家人隔著玻...

恆基護理之家推行動視訊 受疫情阻擋的親情不斷線

因應新冠肺炎疫情，為避免護理之家、長照機構體弱的高齡長者引發群聚感染成為防疫破口，禁止訪客探視，屏東縣恆春督督教醫院貼心...

到養護機構探親人無法視訊 高雄人可打1966求助

因應防疫，國內各長照護養護機構遵照中央流行疫情指揮中心規範，疫情期間禁止家屬探視，已以視訊懇親，但台灣長照產業聯合協會理...

打開9片口罩6沒壓條 他自嘲可以去買樂透了

4月9日口罩實名新制上路，每人每2周可購買14片口罩；屏東縣枋寮鄉張姓民眾14日到健保藥局排隊買了9片口罩，回家打開清點...

高雄小港區19日停水11小時 影響近萬戶

自來水公司第七區處拷潭廠配合高市89期市地重劃區管線連結工程，小港區19日起停水11小時，影響近萬戶，民眾可提早儲水備用...

高雄長庚連續處方箋服務 延長到疫情結束為止

因應防疫，高雄長庚管理部公告，「連續處方箋服務」時程延長至中央疫情指揮中心宣布結束。

高市遊艇婚禮 新娘搶答我願意

高雄市長韓國瑜力推愛情產業鏈，結合婚紗、遊艇等業者，推出遊艇婚禮方案，盼吸引各地新人到高雄結婚，韓國瑜昨天也為新人證婚，洋溢幸福氣氛。經發局長伏和中說，疫情造成許多新人取消婚禮，但「最壞時期，也是最好時期」，先蹲好馬步，等疫情一結束，就能加速衝刺，展現高雄軟實力。

熱門新聞

影／台中一美國女需良民證求助警 助理員熱心轉介移民署

疫情衝擊產業 白酒龍頭金酒宣布擬減產降低庫存

屏東4天出現3次日暈 氣象人員直呼罕見

淡江大橋現形了！主橋塔今打下第一樁

國家級警報後 烏山頭水庫太陽能船遊客剩這個數字

阿秋大肥鵝爆餐券抵薪水 違反勞動契約最高可罰100萬元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。