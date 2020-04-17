金門親子館動土 許一個三代共憩場所

金門縣金湖托育資源中心開工典禮今天舉行，縣長楊鎮浯表示，任何場館的動土和完工都是開始，重要的是要能發揮效果。金湖鎮長陳文顧說，親子館竣工後將成為三代休憩場所。

縣政府表示，為了讓鄉親擁有更完善的托育資源，由金湖鎮公所尋找最適的布建地點，經多方考量，最終選定金湖市區交通便利且生活機能完備的新市里位址，興建金門縣金湖托育資源中心。

動工典禮由楊鎮浯主持，縣議員李應文、社會處處長董燊、金湖鎮長陳文顧、鎮代表陳向鑫等人出席。楊鎮浯致詞表示，嬰幼兒照顧是縣府重要工作區塊，縣府會配合各鄉鎮，針對各年齡層建置完整照護網。楊鎮浯並提到，任何新建場館的動土和完工都是開始，重要的是要能發揮效果，才是政策的目標。

陳文顧表示，興建工程由縣府委託金湖鎮公所辦理，由達盛工程顧問過程歷經層層關卡，終於今年度辦理動土，工期150個以上工作天；竣工後將成為老中青三代共同休憩的場所。

簡稱親子館的金門縣金湖托育中心為二層樓建築物，單一層樓面積達800平方米，預計提供托育諮詢、兒童照顧諮詢空間、兒童玩具圖書室及親職教育課程、兒童活動空間等，未來除提供本縣6歲以下幼兒圖書、教玩具外，並結合外展車提供外展服務。

此外，受新冠肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情影響，各行業市場百業蕭條，許多弱勢家庭生活陷入困境面臨生存考驗，地方仕紳、上和鑫航運公司董事長李文忠今天慨贈白米200包2000斤，贈與金湖鎮中低收入戶家庭，由陳文顧代表接受。