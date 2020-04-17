韓國瑜上午慰訪疫調人員 下午忙紓困

高雄市長韓國瑜今天上午到衛生局慰勞疫調支援中心人員，感謝他們自大年初三至今，24小時護衛市民健康。有媒體詢問，市長除今日探視行程外，整天幾乎無其他行程，隨行的新聞局長鄭照新強調，只是沒有公開接受採訪的行程，不是沒有行程，韓市長下午就會參與第二波紓困財政方案的討論。

新冠肺炎爆發以來，高雄市有30例境外確診個案，無本土確診個案，得力於參與疫調支援中心的團隊成員，全力守護。高雄市長韓國瑜今早特別前往衛生局疫調中心，慰訪42名護理師及相關工作人員，為居家檢疫或居家隔離民眾釋疑或進行醫療轉銜。

高雄市長韓國瑜表示，相關同仁大年初三到現在，24小時輪班保護市民健康，非常辛苦，他特別代表市政府向大家感謝。

此行他也送上126張餐券給疫調支援中心人員，讓大家可以就近在衛生局附近的店家消費。

韓國瑜慰訪後離去，媒體追問市長今天是否只有這個行程，之後就沒有行程。隨行的新聞局長鄭照新說，市長不是沒有行程，只是行程沒有公開讓媒體採訪。

他表示，韓市長忙於市政，忙於紓困，今午就會找財政局討論第二波紓困方案，期待中央與地方聯手，儘快把財源送到第一線人員手上。