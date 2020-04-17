市府人事異動挨批倉促 鄭照新盼勿硬牽扯政治運動

高市府昨天又公布一波人事異動，罷韓公民團體批評市府倉促趕在人事權被凍結前作業，質疑有被異動當事人未被告知等情形。市府新聞局長鄭照新盼勿將正常人事異動硬扯政治運動。

鄭照新於市府衛生局接受媒體聯訪針對Ｗecare高雄在臉書貼文質疑市府16日的人事異動包括部分區長、參議、科長等，人事共動13人。市府是在晚上透過人事處網站公告，過程倉促公布人事異動，還有被異動的當事人未被告知，事後於人事網站才得知職務異動一事做上述回應。

鄭照新表示，人事調度是很正常的事，因為有區長退休，才有人事遞補及異動，盼有心人不要為此人事異動硬要跟政治運動牽扯上關係。

依據公務人員任用法第26-1條規定，民選首長自罷免案宣告成立之日起至罷免投票結果公告之日止，不得遷調人員。罷團質疑市府倉促人事異動是受到這項規定的影響。鄭照新否認有當事人不知情職務異動的事，希望有心人不要無的放矢或放話，這樣的風聲是在造謠。

有關市府選務單位已著手籌備罷免投票工作，包括預借投開票所場地等。媒體提問一旦罷韓成案，市府的因應方式。鄭照新表示，市選委會隸屬中選會，市選委會將配合並依法行政，那是一個整體的過程。

市長韓國瑜一早到衛生局視察暨嘉勉疫調支援中心，感謝衛生局防疫人員從農曆春節假期就協助防疫工作，非常辛苦，還有人員24小時輪班做疫調是為守護市民的健康及防疫。韓國瑜前後停留含聽簡報等近半小時就匆忙離開。

鄭照新表示，韓國瑜有很多市政工作及內部會議，包括防疫及紓困等，下午還要和財政單位做第二波紓困討論，也要全府演練異地辦公等。