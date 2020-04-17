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長照機構暫停探視 長者臨終前家屬哭著哀求見最後一面

聯合報 / 記者陳惠惠／台北即時報導
因應疫情嚴峻，3月23日起護理之家、養護中心等住宿型長照機構，禁止家屬探視，改以視訊或電話聯繫。記者林伯東／攝影
因應疫情嚴峻，3月23日起護理之家、養護中心等住宿型長照機構，禁止家屬探視，改以視訊或電話聯繫。記者林伯東／攝影

中央流行疫情指揮中心因應疫情，針對照護機構祭出禁探令，有機構因缺乏視訊設備，子女快一個月沒見著父親；也有機構讓家人隔著玻璃窗遙望親人，在防疫前提下兼顧親情。

跨專業長期照顧協會常務理事、貴族老人長期照顧中心主任桑予群表示，暫停探視令一出，99%的家屬都能諒解，但見不著親人，難免有人理智線無法那麼穩；也傳出有人主張探視權，堅持要探視親人，最後連警察都請來了。

雖然多數家屬能理解，但仍會有不少特殊情況。桑予群說，機構內失智型長輩因見不著家人來，出現鬧情緒、自殘行為，這時候的權宜之計，就是讓他和家屬在公園、機構通風良好的地方，戴上口罩做好防護工作見面，安撫長者情緒。

日前，機構內就有一名臥床近十年的長者往生，臨終前，家屬哭著哀求要見最後一面，最後只能全副武裝，拉起簾子讓家人道別。

有機構因防疫為由，家屬一步都不能踏入，長照中心內沒有現成的視訊設備，卻以隱私為由，不讓家人安裝。貴族老人長期照顧中心主任桑予群說，機構有電腦，可以使用視訊設備，但因住民平均年齡80多歲，子女年齡多半已5、60歲，近半數都不會使用視訊設備，甚至很多人連LINE帳號都沒有，會使用的人只有10人左右，而在機構裡，平板不是基本配備，但因螢幕較大，視訊的效果會比手機好。

住民長時間見不著家屬，機構坦言，長期下來也是一個壓力。桑予群不諱言，「目前看起來，確實有情緒快崩潰的現象，但勉強還是可以安撫」，很多日常的活動都已暫停，現在只能透過其他活動，如烹飪等，或讓長者看歌仔戲，轉移他們的注意力，甚至有長者追劇，打發時間。

因應疫情嚴峻，3月23日起護理之家、養護中心等住宿型長照機構，禁止家屬探視，改以視訊或電話聯繫。記者林伯東／攝影
因應疫情嚴峻，3月23日起護理之家、養護中心等住宿型長照機構，禁止家屬探視，改以視訊或電話聯繫。記者林伯東／攝影
因應疫情嚴峻，3月23日起護理之家、養護中心等住宿型長照機構，禁止家屬探視，改以視訊或電話聯繫。記者林伯東／攝影
因應疫情嚴峻，3月23日起護理之家、養護中心等住宿型長照機構，禁止家屬探視，改以視訊或電話聯繫。記者林伯東／攝影

疫情 警察

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