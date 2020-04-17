屏東黨部主委選舉 許展維、盧同協再戰

繼拚連任的屏東縣黨部主委許展維於15下午完成登記後，前議員盧同協也表態有意參選主委，並在今天上午9時，盧同協在女兒的陪同下，一同前往登記。同事出身萬丹鄉許、盧，二度對決事態確立。

盧同協實現他所說，「登記時不需要大陣仗」的承諾，於今天上午9時，在女兒的陪同下，一同前往屏東縣民進黨部登記參選主委。盧同協說，2年前只輸給許4百票，2年後再選，相信黨員做出對的選擇，也有信心這次能勝選。

「腳踏兩條船，心頭亂紛紛」，盧同協表示，許要擔任議員又兼任主委，是無法專注將單一事情完成。盧強調，自己會專職黨部主委職務，同時他也肯定許展維的認真，還說許展維還年輕，後來還有很多的路要走，爭主委並不會有加乘作用。

對此，許展維回應，潘孟安、李世斌、李清聖都曾議員兼主委，鍾佳濱副縣長也兼主委，因此，希望縣政、黨政合一，好好配合潘孟安在未來兩年的任期能夠順利的推動縣政的發展。