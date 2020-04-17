屏東黨部主委選舉 許展維、盧同協再戰
繼拚連任的屏東縣黨部主委許展維於15下午完成登記後，前議員盧同協也表態有意參選主委，並在今天上午9時，盧同協在女兒的陪同下，一同前往登記。同事出身萬丹鄉許、盧，二度對決事態確立。
盧同協實現他所說，「登記時不需要大陣仗」的承諾，於今天上午9時，在女兒的陪同下，一同前往屏東縣民進黨部登記參選主委。盧同協說，2年前只輸給許4百票，2年後再選，相信黨員做出對的選擇，也有信心這次能勝選。
「腳踏兩條船，心頭亂紛紛」，盧同協表示，許要擔任議員又兼任主委，是無法專注將單一事情完成。盧強調，自己會專職黨部主委職務，同時他也肯定許展維的認真，還說許展維還年輕，後來還有很多的路要走，爭主委並不會有加乘作用。
對此，許展維回應，潘孟安、李世斌、李清聖都曾議員兼主委，鍾佳濱副縣長也兼主委，因此，希望縣政、黨政合一，好好配合潘孟安在未來兩年的任期能夠順利的推動縣政的發展。
屏東縣民進黨部表示，屏東縣黨部主委選舉，目前只有現任主委許展維以及前議員盧同協登記參選，登記時間也將在今天下午5時截止。為了防疫，投票日當天，也會在各投開票所要求工作人員戴口罩、酒精消毒以及量體溫，此外也希望黨員多多出來投票。
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