恆基護理之家推行動視訊 受疫情阻擋的親情不斷線

因應新冠肺炎疫情，為避免護理之家、長照機構體弱的高齡長者引發群聚感染成為防疫破口，禁止訪客探視，屏東縣恆春督督教醫院貼心推出「行動視訊車」，讓長者可以和家人視訊對話；有家屬說，雖然視訊可撫慰家人和入住長者的思念之情，但和真實見面的感覺有差，但疫情嚴峻期間也是沒辦法中的辦法。

恆基企發室主任林玦如表示，護理之家住民有23人，多是行動不便的高齡長輩，護理之家禁止訪客進入後，長者也能體諒，原本工作人員以手機讓長輩跟家人視訊，發現多數長輩視力不佳，嫌手機螢幕太小，沒辦法清楚看到家人，恆基購買1台32吋的電腦螢幕放在推車上，讓長者透過大螢幕跟家人視訊，臥床不能自由行動的長輩也能推到床前和家人通話，讓家屬了解長輩在院裡的狀況及健康情形。

吳姓民眾說，高齡9旬的老父親無法下床、重聽又輕微失智，原本每周固定帶著孫子輩到護理之家探視，他會握著父親的手，感受人的溫度，禁止訪客探視後，雖可以透過視訊看到臥病在床的老父親，但也只能「隔空」打招呼，加上父親重聽，聽不到子孫輩說的話，看了心更痛，但防疫期間沒辦法，只能祈禱惱人的疫情趕快退去。

屏東縣一家老人安養機構負責人說，只能過視訊服務撫慰家人和長者的心，但對視力差、重聽的長者，視訊很難達到溝通的效果，若家屬要親自會面，會在另個樓層安排個別見面，不會讓親情完全斷線；醫院附設的護理之家較難。