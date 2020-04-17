安養院禁探望 女兒：不能摸手抓癢、擔心90歲媽媽失智

受疫情影響，各地安養院與護理之家禁止家屬探望，長照機構改以視訊方式讓入住長輩與家屬見面。安養院家屬陳小姐說，近1個月不能探望90歲媽媽，摸不到她的手、無法替她抓癢，感覺老媽媽話愈來愈少、記憶力愈來愈差，很擔心她因減少刺激加速步入失智階段。

陳小姐的媽媽今年90歲，3年前與家中弟妹商量將媽媽送入安養機構，妹妹天天晚上去探望，其餘家人則是有空就去。陳小姐說，政府宣布3月23日起不能進入長照機構探病，家屬只能每天下午與媽媽進行視訊，視訊時安養機構會安排社工人員陪同，整體品質還不錯。

陳小姐說，視訊以來，不能面對面見面，摸不到媽媽的手，不能幫她抓背止癢，感覺媽媽話變少，妹妹每次視訊都哭不停，很想將媽媽帶回來照顧。陳小姐說，可以體諒防疫政策不能天天進入長照機構探望媽媽，擔心自己將病菌帶入安養院，但媽媽因外界刺激變少導致記憶力衰退，應該要常跟家人見面聊天比較好。