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到養護機構探親人無法視訊 高雄人可打1966求助

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市衛生局長林立人表示，市民到養護機構探親若無法採視訊，可打1966求助。記者王昭月／攝影
高雄市衛生局長林立人表示，市民到養護機構探親若無法採視訊，可打1966求助。記者王昭月／攝影

因應防疫，國內各長照護養護機構遵照中央流行疫情指揮中心規範，疫情期間禁止家屬探視，已以視訊懇親，但台灣長照產業聯合協會理事長吳明樹認為，這種將親情完全切斷的事，各養護機構根本作不到，高雄市衛生局長林立人表示，拉高防疫規格是為防杜社區感染發生，住宿型長照機構如果不能提供視訊懇親服務，高雄市民可撥打1966專線請求協助。

吳明樹表示，養護機構畢竟不是醫院，違反防疫規定無權開罰，因此家屬不採視訊，想要親自探視長輩，基於人情世故，多半不會太為難。有些業者會要求家屬做好防護措施，言明探視時間只能3分鐘，大家相互配合。

但長照業較無法接受的是，政府機關規定疫情期間，民眾別探病，但這段時間，市府各局處卻穿梭各機構檢查，難道就不怕造成病菌傳染。

高雄市衛生局長林立人表示，一般長照養護機構多安置失能，甚或需「三管」照護的長輩，這些住民扺抗力相對弱，新冠肺炎期間，如有親友出入探親，恐都會造成社區傳播的風險，因此必須拉高規格限制，建議採取視訊懇親方式探視。

林立人說，目前3C產品盛行，視訊懇親問題不難克服，衛生局輔導長照機構時，也建請機構設置視訊區，方便沒有3C 設備的民眾，與親友的床邊視訊設備連結，萬一仍有問題，高雄市民則可打1966長照服務專線，由衛生局值班人員協助處理。

衛生局 長照 高雄市

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