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針對質詢韓國瑜 高雄市議會民進黨團促速開定期大會

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市議會民進黨團對臨時會只開3天很不滿，促議會速開定期大會。右起：議員高閔琳、黃文志、邱俊憲、陳致中、林智鴻、黃文益、鄭孟洳。記者楊濡嘉／攝影
高雄市議會民進黨團對臨時會只開3天很不滿，促議會速開定期大會。右起：議員高閔琳、黃文志、邱俊憲、陳致中、林智鴻、黃文益、鄭孟洳。記者楊濡嘉／攝影

高雄市議會程序委員會決議22日到24日開第3次臨時會，但民進黨團認為在疫情的衝擊下，高雄各行各業出現困境，市府要有防疫、紓困等方案，3天時間不足以討論相關問題，市議會應該要開定期大會，籲請市長韓國瑜主動向議會提出開定期大會之請，如再不開定期大會，民進黨團將會繼續提案開臨時會。

民進黨議會黨團幹事長陳致中、書記長林智鴻、議員黃文益、鄭孟洳、邱俊憲、黃文志、高閔琳等今天開記者會，呼籲議會「迅速召開定期會．恢復議會正常功能」。

陳致中說臨時會才開3天，72小時不到，無法處理防疫、紓困、產業振興那麼多與市民生命、健康、安全與市政工作； 因此，議會應儘快召開定期大會，下星期的臨時會應有完整的10天議程，要讓議員暢所欲言，高雄市長韓國瑜列席，不能只是到場一下即交由其他局處首長答詢，要全程備詢，3天都要問得到。

昨天召集程序委員會的副議長陸淑美說，等中央流行疫情指揮中心宣布解除社交距離，就會召開定期大會。陳致中說， 高雄市議會的空間足夠讓議員、官員保持社交距離，用社交距離做為延開定期大會的理由，無法成立。

林智鴻說，韓國瑜應主動向議會提出召開定期大會之請；22日議會開臨時會時，民進黨團會考量向大會提臨時動議，請議會儘速開定期大會，如果議會仍不開定期大會，黨團不排除再發起連署提案開第4次臨時會。

邱俊憲說，如果臨時會可以開，定期大會為何不能開？鄭孟洳、高閔琳表示，花蓮縣議會要開定期大會，台北市議會在開了，桃園市議會快開完了，都證明是可以解決群聚感染風險，高雄市議會有什麼理由不開？

民進黨議員最後把矛頭指向高雄市長韓國瑜，認為議會國民黨團是為了韓國瑜在罷韓投票之前躲避議會監督質詢。

韓國瑜 社交距離 民進黨

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