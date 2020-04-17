快訊

獨／疫情無法探視 家屬：解禁時不知我父親還在不在？

汐止夫妻散步遭隨機砍傷 兇嫌：吸膠後誤認是仇家

聽新聞
test
0:00 / 0:00

打開9片口罩6沒壓條 他自嘲可以去買樂透了

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣枋寮鄉張姓民眾到健保藥局排隊買了9片口罩，回家打開赫見其中6片竟沒有壓鼻鋼條，但妻子買得那包，卻是9片都完好，自嘲「可以去買樂透了！」記者潘欣中／翻攝
屏東縣枋寮鄉張姓民眾到健保藥局排隊買了9片口罩，回家打開赫見其中6片竟沒有壓鼻鋼條，但妻子買得那包，卻是9片都完好，自嘲「可以去買樂透了！」記者潘欣中／翻攝

4月9日口罩實名新制上路，每人每2周可購買14片口罩；屏東縣枋寮鄉張姓民眾14日到健保藥局排隊買了9片口罩，回家打開清點，赫見其中6片竟沒有壓鼻鋼條，但妻子買得那包，卻是9片都完好，自嘲「這種機率，可以去買樂透了！」也提醒民眾購買口罩後，最好當場拆開檢查再帶回家，免得要再排一次隊更換。

張姓民眾說，他和妻子一起到健保藥局購買口罩，夫妻倆排了40分鐘才買到，帶回家要拿出來戴，卻發現其中9片有6片手感怪怪的，仔細一檢查，竟是沒有鋼條，無法壓鼻，讓防護效果大打折扣，再檢查，又發現另2片的邊緣未對齊，疑在製造過程時未對準，口罩上也有汙點。

他說，1包信封袋中沒有鋼條的瑕疵品多達6個，比例高到連自己都不敢相信，更妙的是，以為太太那包也有，結果太太那包信封袋內的9片全都完好，「這種機率也可以去買樂透了」；之後連絡藥局也都退換，不會太在意，肯定政府的防疫作為和口罩國家隊不眠不休投入生產。

民眾買到瑕疪口罩，屏東市一家健保藥局陳姓藥師說，瑕疵品的數量少之又少，事後都會更換，沒有鋼條算是大瑕疵，民眾若當場檢查發現可以更換，若當天已售完，就會回報請食藥署補足數量。

口罩 健保 屏東縣

延伸閱讀

德國收百萬口罩不提台灣 施景中：其實我們不是佛地魔

逾20國指定救援！這對師兄弟讓台灣口罩機發光

國軍缺口罩輔導阿兵哥自購 杜紫宸：嚴德發應下台

中部買不到兒童口罩又不會網購？健保署加開櫃台爆人潮

相關新聞

打開9片口罩6沒壓條 他自嘲可以去買樂透了

4月9日口罩實名新制上路，每人每2周可購買14片口罩；屏東縣枋寮鄉張姓民眾14日到健保藥局排隊買了9片口罩，回家打開清點...

高雄小港區19日停水11小時 影響近萬戶

自來水公司第七區處拷潭廠配合高市89期市地重劃區管線連結工程，小港區19日起停水11小時，影響近萬戶，民眾可提早儲水備用...

高雄長庚連續處方箋服務 延長到疫情結束為止

因應防疫，高雄長庚管理部公告，「連續處方箋服務」時程延長至中央疫情指揮中心宣布結束。

高市遊艇婚禮 新娘搶答我願意

高雄市長韓國瑜力推愛情產業鏈，結合婚紗、遊艇等業者，推出遊艇婚禮方案，盼吸引各地新人到高雄結婚，韓國瑜昨天也為新人證婚，洋溢幸福氣氛。經發局長伏和中說，疫情造成許多新人取消婚禮，但「最壞時期，也是最好時期」，先蹲好馬步，等疫情一結束，就能加速衝刺，展現高雄軟實力。

高市採驗境外移入208案 1人疑染登革熱

新冠肺炎風暴未歇，登革熱疫期又到，高雄市衛生局不敢放鬆，3月20日起對從登革熱流行區返台的民眾及外籍移工、漁工，採血加驗登革熱病毒，208人中有54人血清抗體呈陽性反應，其中1例出現頭痛、背痛及肌肉痛等疑似症狀，待進一步確認是否確診。

恆春獨立書店紅氣球 靠接案支撐

《恆春食通信》創刊人郭德慧，另一個身分是屏東縣恆春鎮「紅氣球書屋」主人，她與丈夫林彥廷在台灣最南端經營獨立書屋，經歷重重挑戰，經濟是一大現實壓力，靠接案的斜槓模式支撐，兩人樂在其中。

恆春食通信 要推介在地農產

2013年日本發行附有食材和生產者資訊的情報誌《東北食通信》，雜誌結合當期介紹的食材，獲得廣大回響，並在日本遍地開花。屏東縣恆春鎮紅氣球書屋主人郭德慧受到感動，加入「台灣版食通信」發行行列，在墾管處支援下，首期將以有「黑金」之稱的滿州原生黑豆為主角，發行《恆春食通信》。

高市22~24日召開臨時會 韓國瑜允出席

高雄市議會程序委員會昨天以不到10分鐘議決民進黨團所提臨時會開會議程，定4月22日到24日召開。主持程委會的國民黨籍副議長陸淑美說，高雄市防疫一級開設，市長韓國瑜是最高指揮官，一定要列席議會報告市府防疫措施。民進黨團不接受只排3天會期，陸淑美說臨時會是做專案報告，3天已足夠。韓國瑜說，尊重議會決定，他會出席臨時會。

旗山生活文化園區 遊客樂當一日小學生

高雄市「旗山生活文化園區」前身為日據時代「蕃薯 藔尋常高等小學校」，歷經美濃地震劫後修復重生。高市文化局昨在園區推出「一日小學生．時光蕉囊」主題展，設置Q版小學生公仔及巨大擬真的文具模型等，讓遊客從「小學生視角」穿越時光，重溫校園經典場景。展館昨起常態免費開展，開放時間是每周一、周三至周五上午10點到下午6點；周六、日及國定假日上午10點到晚上7點。

一周兩度零確診 高雄漢來飯店亮出「+0」圖案報佳音

台灣繼前天傳出新冠肺炎零確診後，今天再度宣布零確診，一周創造兩次佳績，高雄漢來飯店今晚再以「+0」的圖案，為國人報佳音。

疫情衝擊產業 白酒龍頭金酒宣布擬減產降低庫存

新冠肺炎疫情全球發燒，重創各產業，其中每年營業額高達百億的金門酒廠市場也受到疫情嚴重衝擊，推估營收恐將減損百分之20至3...

高市打造愛情產業鏈 推遊艇婚禮專案

高市府經發局今串連婚紗、遊艇、喜餅、宴會等業者，推動遊艇婚禮方案，持續打造愛情產業鏈，形塑「愛情城市」品牌形象。經發局長...

熱門新聞

影／台中一美國女需良民證求助警 助理員熱心轉介移民署

快抬頭看天空！台南出現日暈奇觀

台中SONO園日本料理歇業 老顧客不捨

羅一鈞睡不著滑PTT發現「護國神文」 原PO醫師哥哥回應

影／宜蘭流動夜市業者：慘到很慘！還有人半夜借奶粉錢

疫情衝擊產業 白酒龍頭金酒宣布擬減產降低庫存

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。