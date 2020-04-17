打開9片口罩6沒壓條 他自嘲可以去買樂透了

4月9日口罩實名新制上路，每人每2周可購買14片口罩；屏東縣枋寮鄉張姓民眾14日到健保藥局排隊買了9片口罩，回家打開清點，赫見其中6片竟沒有壓鼻鋼條，但妻子買得那包，卻是9片都完好，自嘲「這種機率，可以去買樂透了！」也提醒民眾購買口罩後，最好當場拆開檢查再帶回家，免得要再排一次隊更換。

張姓民眾說，他和妻子一起到健保藥局購買口罩，夫妻倆排了40分鐘才買到，帶回家要拿出來戴，卻發現其中9片有6片手感怪怪的，仔細一檢查，竟是沒有鋼條，無法壓鼻，讓防護效果大打折扣，再檢查，又發現另2片的邊緣未對齊，疑在製造過程時未對準，口罩上也有汙點。

他說，1包信封袋中沒有鋼條的瑕疵品多達6個，比例高到連自己都不敢相信，更妙的是，以為太太那包也有，結果太太那包信封袋內的9片全都完好，「這種機率也可以去買樂透了」；之後連絡藥局也都退換，不會太在意，肯定政府的防疫作為和口罩國家隊不眠不休投入生產。

民眾買到瑕疪口罩，屏東市一家健保藥局陳姓藥師說，瑕疵品的數量少之又少，事後都會更換，沒有鋼條算是大瑕疵，民眾若當場檢查發現可以更換，若當天已售完，就會回報請食藥署補足數量。