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疫情衝擊產業 白酒龍頭金酒宣布擬減產降低庫存

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
每年營業額高達百億的金酒公司，今天下午宣布擬朝向減產，但減產的時間與減產的幅度還未定。資料相片
每年營業額高達百億的金酒公司，今天下午宣布擬朝向減產，但減產的時間與減產的幅度還未定。資料相片

新冠肺炎疫情全球發燒，重創各產業，其中每年營業額高達百億的金門酒廠市場也受到疫情嚴重衝擊，推估營收恐將減損百分之20至30，金門酒廠今天下午宣布，為了降低庫存，規劃朝向減產，但減產的時間與減產的幅度還未定。

金門酒廠今天下午表示，受到疫情衝擊，2019年雖有達到營業目標，大陸市場及免稅通路兩大成長動能，著重在國內外旅遊人潮，但此次疫情爆發時間點正值農曆春節(1至3月)期間，屬於銷售旺季，許多預期銷售商品於春節期間未能正常消化而形成庫存，再加上國外旅遊警戒國際機場疫情攀升及小三通停航，造成觀光人潮銳減經濟蕭條，首當其衝的，正是大陸市場與免稅店等兩大通路。

此外，台灣的經銷商也因即飲餐飲通路的消費力減少，營收降低，而金門地區因加強防疫措施，小三通停航，讓原本每年有20萬訪廠觀光人次的消費力不復再見，台灣門市也因民眾減少出門，衝擊各通路的整體消費力，這突如其來的傳染病猶如海嘯，再再重創金酒營業額。

金酒公司推估，截至目前為止，恐造成金門酒廠營收減損20至30%，且現在疫情尚未明朗，依據SARS期間的經驗，市場消費信心恢復期相當緩慢，尚須一段時間，因此未來更不排除有下修的可能性。

在疫情重擊下，金門酒廠表示，最近除了撙節成本外，目前最急迫處理的是因銷貨量未達預期，需求銳減，庫存大增，造成成品及半成品倉儲空間吃緊，故規劃將進行減產，以降低損失風險及緩解倉儲不足的壓力，若復甦速度如預期緩慢，此策略可能也會在疫情後，持續下去。

金門酒廠強調，因應疫情衝擊，行銷策略也將重新調整及佈局，迎合宅經濟的轉變，著重在非接觸式網路推廣，加強維護及建立消費者關係，盼將化危機為轉機。

疫情 金門

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