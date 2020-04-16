快訊

別白跑一趟！ 全國藥局、衛生所4月19日起週日不賣口罩了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高市打造愛情產業鏈 推遊艇婚禮專案

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市長韓國瑜替新人證婚。記者蔡孟妤／攝影
高雄市長韓國瑜替新人證婚。記者蔡孟妤／攝影

高市府經發局今串連婚紗遊艇、喜餅、宴會等業者，推動遊艇婚禮方案，持續打造愛情產業鏈，形塑「愛情城市」品牌形象。經發局長伏和中說，疫情期間許多新人取消婚禮，此時為高雄愛情產業鏈宣傳，呼應市長叮嚀的「要蹲好馬步」，等疫情一結束，就能加速衝刺，展現高雄發展愛情產業鏈的軟實力。

高雄市長韓國瑜今出席活動表示，高雄要大力推動愛情產業鏈，感謝業者一起投入，包括餐飲界、婚紗、攝影、糕餅、遊艇、旅館業者等，還有婚紗攝影禮服一起投入推動愛情產業鏈，高雄愛情產業鏈有非常大的成長空間。

韓國瑜還說，2019年，可能很多人都不知道，香港人來高雄買房地產高達131戶，香港人來高雄旅遊觀光，發現高雄是個好地方就來置產，相信很多人來了高雄後就會愛上高雄。

韓國瑜還替一對新婚人證婚，當韓國瑜詢問新郎願不願意娶新娘為妻，新娘太過緊張搶答「我願意」，被韓國瑜虧「妳太急了，我現在問的是新郎」。

亞果遊艇開發公司總經理特助王昱茗表示，該公司採會員制，目前有500多名會員，受疫情衝擊較小，擔心疫情不來租遊艇出遊的會員約少1成。

王昱茗表示，這次推出的遊艇婚禮方案，靜態攝影3600元起，提供民眾1小時拍攝遊艇婚紗；另外，包場婚禮專案約2至3萬不等，可容納60至70人，贈送1小時遊艇遊高雄港。

另有業者推出AR、VR體感婚紗，透過A、VR技術試穿婚紗，能更快速找到適合的婚紗，省去傳統試婚紗的繁雜過程。

高雄市長韓國瑜。記者蔡孟妤／攝影
高雄市長韓國瑜。記者蔡孟妤／攝影
高市府經發局今舉行記者會，串連婚紗、遊艇、喜餅、宴會等業者，推動遊艇婚禮方案，現場並安排婚紗走秀。記者蔡孟妤／攝影
高市府經發局今舉行記者會，串連婚紗、遊艇、喜餅、宴會等業者，推動遊艇婚禮方案，現場並安排婚紗走秀。記者蔡孟妤／攝影

韓國瑜 婚紗 遊艇

延伸閱讀

高雄市議會22日到24日開臨時會 陸淑美：韓國瑜要列席

韓國瑜反制連署將開庭 罷韓團體律師法律分析

議會臨時會擬開3天 高市府：尊重並做報告準備

黃捷批高市臨時會「超級傻眼」 藍：對黃的說法才傻眼

相關新聞

高雄市議會22日到24日開臨時會 陸淑美：韓國瑜要列席

高雄市議會程序委員會今天下午以5分多鐘時間議決臨時會開會議程，確定22日到24日召開。主持會議的副議長陸淑美表示，高雄市...

屏東4天出現3次日暈 氣象人員直呼罕見

從本月13日起從屏南地區到昨天的高雄地區，都出現太陽周邊圍繞著超大光圈，今天中部地區也出現這種奇景，短短數日內出現好幾次...

疫情衝擊產業 白酒龍頭金酒宣布擬減產降低庫存

新冠肺炎疫情全球發燒，重創各產業，其中每年營業額高達百億的金門酒廠市場也受到疫情嚴重衝擊，推估營收恐將減損百分之20至3...

高市打造愛情產業鏈 推遊艇婚禮專案

高市府經發局今串連婚紗、遊艇、喜餅、宴會等業者，推動遊艇婚禮方案，持續打造愛情產業鏈，形塑「愛情城市」品牌形象。經發局長...

受疫情衝擊 高雄渡輪運量少4、5成

受新冠肺炎疫情衝擊影響，高雄市渡輪運量平均少4、5成，太陽能愛之船更掉將近8成。不過採會員制的遊艇業衝擊較小，高雄遊艇業...

高雄文化遊艇營運量掉六成 文化局：規畫平日減班因應

受到疫情影響，高雄市「文化遊艇」搭乘人數銳減，與去年第一季同期相比，營收和載客量都少了六成，三月甚至出現有平日船班因無售...

呼籲中央紓困發現金 連江黨團：讓民眾看得到領得到

因應新冠肺炎疫情，全台國民黨各縣市黨團同時開記者會，連江縣黨團表示，執政黨所謂｢振興｣及｢口罩外交｣作為並非真正紓困及苦...

旗山生活文化園區地震後重生 觀眾樂當「一日小學生」

「噹！噹！噹！」古蹟旗山生活文化園區歷經美濃大地震後重生，高雄市文化局今天舉辦「一日小學生．時光蕉囊」主題展開幕活動，文...

藍營議會黨團全國同步 疾呼紓困發現金、防疫要口罩

國民黨金門縣議會黨團今天與全國22縣市議會黨團同步舉辦「紓困發現金、防疫要口罩」記者會，會中黨團也表示，直接發現金補貼，...

不滿民進黨府院版紓困方案 屏縣議會國民黨團促發現金

國民黨屏東縣議會黨團今天由書記長何春美主持召開「紓困發現金，防疫要口罩」記者會，呼籲政府直接發現金給全國民眾，帶動基本消...

高雄現日暈！網友：防疫太苦悶 老天爺弄花樣娛樂大家

高雄市區中午開始出現日暈，民眾紛紛抬頭看奇象。左營網友說：可能大家關在家裡太無聊，老天爺弄點花樣給娛樂娛樂！

隔3天 屏東日暈奇觀又出現了

屏東縣13日中午出現罕見的日暈，時隔3天，日暈奇觀又出現了，這次在屏東市就拍得到，約今天中午1時許出現，目前仍清晰可見。

熱門新聞

國民黨今遍地發聲 江啓臣呼籲執政黨增1000億發現金

清明群聚疑慮未退 新北公有密閉場館再觀察1周至4/23

快抬頭看天空！台南出現日暈奇觀

颱風豪雨不再挫ㄟ等！嘉市鐵路高架工程改善淹水之苦

羅一鈞睡不著滑PTT發現「護國神文」 原PO醫師哥哥回應

疑為急難救助金搜刮 基隆市府竊案查出「蜘蛛人」所為

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。