高市打造愛情產業鏈 推遊艇婚禮專案

高市府經發局今串連婚紗、遊艇、喜餅、宴會等業者，推動遊艇婚禮方案，持續打造愛情產業鏈，形塑「愛情城市」品牌形象。經發局長伏和中說，疫情期間許多新人取消婚禮，此時為高雄愛情產業鏈宣傳，呼應市長叮嚀的「要蹲好馬步」，等疫情一結束，就能加速衝刺，展現高雄發展愛情產業鏈的軟實力。

高雄市長韓國瑜今出席活動表示，高雄要大力推動愛情產業鏈，感謝業者一起投入，包括餐飲界、婚紗、攝影、糕餅、遊艇、旅館業者等，還有婚紗攝影禮服一起投入推動愛情產業鏈，高雄愛情產業鏈有非常大的成長空間。

韓國瑜還說，2019年，可能很多人都不知道，香港人來高雄買房地產高達131戶，香港人來高雄旅遊觀光，發現高雄是個好地方就來置產，相信很多人來了高雄後就會愛上高雄。

韓國瑜還替一對新婚人證婚，當韓國瑜詢問新郎願不願意娶新娘為妻，新娘太過緊張搶答「我願意」，被韓國瑜虧「妳太急了，我現在問的是新郎」。

亞果遊艇開發公司總經理特助王昱茗表示，該公司採會員制，目前有500多名會員，受疫情衝擊較小，擔心疫情不來租遊艇出遊的會員約少1成。

王昱茗表示，這次推出的遊艇婚禮方案，靜態攝影3600元起，提供民眾1小時拍攝遊艇婚紗；另外，包場婚禮專案約2至3萬不等，可容納60至70人，贈送1小時遊艇遊高雄港。