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受疫情衝擊 高雄渡輪運量少4、5成
受新冠肺炎疫情衝擊影響，高雄市渡輪運量平均少4、5成，太陽能愛之船更掉將近8成。不過採會員制的遊艇業衝擊較小，高雄遊艇業者估約少1成。
高雄市輪船公司表示，受疫情影響，高雄市渡輪運量平均少4、5成，平日還掉比假日多，平日觀光客都沒了，假日還有一些。
高雄市輪船公司表示，高雄市渡輪共有9艘，其中3艘是電動船。平日鼓山旗津線有4艘營運載客，前鎮中州線有1艘，假日則多了棧貳庫到旗津航線1艘。
高雄市輪船公司說，因為乘客銳減，會跟港務公司談是否調降相關水域租金，另也會去申請銀行貸款利息減免等紓困措施。
至於太陽能愛之船，高雄市輪船公司直言，乘客更大幅掉了將近8成。目前太陽能愛之船大鵬灣觀光遊艇公司經營，原本市府規定業者每天要有4、5艘船在營運載客，但受疫情影響，大鵬灣觀光遊艇公司向市府提出希望減少出船數，以減少開銷，市府已同意，讓業者現在一天只要有1艘船營運就好。
高雄經營遊艇業的亞果遊艇開發公司表示，該公司採會員制，目前有500多名會員，受疫情衝擊較小，擔心疫情不來租遊艇出遊的會員約少1成。
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