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高雄市議會22日到24日開臨時會 陸淑美：韓國瑜要列席

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市議會程序委員會今天下午開會議決22日到24日開臨時會，「非」程序委員民進黨議員林智鴻（右起）、陳致中、黃明太到場「旁聽」。記者劉學聖／攝影
高雄市議會程序委員會今天下午開會議決22日到24日開臨時會，「非」程序委員民進黨議員林智鴻（右起）、陳致中、黃明太到場「旁聽」。記者劉學聖／攝影

高雄市議會程序委員會今天下午以5分多鐘時間議決臨時會開會議程，確定22日到24日召開。主持會議的副議長陸淑美表示，高雄市防疫是一級開設，市長韓國瑜是最高指揮官，一定要列席議會報告高雄市政府的防疫措施。民進黨團覺得只開3天太短，陸淑美說臨時會是做專案報告，3天應足夠。

對於議會定期大會延後開，陸淑美說，定期大會一定要在6月底前召開，只要中央流行疫情指揮中心宣布疫情趨緩、社交距離可以取消，議會立即召開定期大會。

這次臨時會，是在議會程序委員會7日決議定期大會延開之後，由民進黨團、時代力量議員發起，共有28位議員連署，促議會召開10天臨時會來討論。今天討論的內容為決定議事日程表，最後決議22日到24日做新冠肺炎防治情形及產業舒困振興暨提升觀光旅遊相關政策專案報告。

今天的會議由陸淑美召開，出席成員有議會國民黨團總召曾俊傑、議員劉德林、宋立彬、民進黨議員陳明澤、議會無黨團結聯盟總召朱信強，民進黨團總召韓賜村、無黨籍議員陳善慧未到場。另外，民進黨議會黨團幹事長陳致中、書記長林智鴻、議員邱俊憲、黃明太「旁聽」。會議全程約只花了5分多鐘即議決臨時會在22日到24日召開。

陳致中說，3天太少，至少防疫、紓困、對觀光旅遊業的振興方案、對農漁業的紓困與產業振興等，都需要多一點時間來討論。陸淑美表示，此次臨時會是以專案報告的方式進行，3天應可以。

民進黨議員最在意的是韓國瑜是否列席臨時會報告，陸淑美給了肯定的答案。她說，韓國瑜是高雄市一級開設防疫的最高指揮官，一定要列席報告。

高雄市議會程序委員會今天下午議決22日到24日召開臨時會。記者劉學聖／攝影
高雄市議會程序委員會今天下午議決22日到24日召開臨時會。記者劉學聖／攝影

民進黨 韓國瑜 高雄市

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