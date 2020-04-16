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屏東縣首辦勞動大學 工農餐飲課程都有

中央社 / 屏東縣16日電

屏東縣政府因應產業勞工需求及結合在地產業特色，今年首度開辦屏東縣勞動大學，開設堆高機、起重機廢棄物處理、無人機基礎操作及素食中餐烹調等相關證照課程。

縣政府勞動暨青年發展處今天發布新聞稿表示，除了堆高機、起重機、廢棄物處理、無人機基礎操作及素食中餐烹調外，還有機電整合實務班、果蔬及當季作物加工班及養蜂班等，幫助勞工學習技能，推展屏東縣的產業；另有花藝、有氧提斯、空手道及手機攝影等休閒娛樂班。

勞動處表示，縣政府特別委請屏東科技大學規劃，產業應用課程比例達54%，提供產業所需勞動者專長技術，另一方面輔以生活應用及休閒娛樂課程，不僅可滿足並提供產業人才需求，也讓勞動者在職業生涯長期發展或藉由課程發掘自我潛能開創事業。

勞動處表示，只要是年滿15歲設籍或工作在屏東縣內的勞動者都可報名，這次課程原定自3月開課，因受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，除乙級廢棄物處理技術員證照班因配合6月考照，已先配合產業勞工需求開課外，其他課程自即日開放民眾報名，課程將備妥必要防疫安全措施。

有意願的民眾可上屏東縣勞動大學臉書粉專了解報名方式。

屏東縣政府 廢棄物 重機

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