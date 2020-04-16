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高雄文化遊艇營運量掉六成 文化局：規畫平日減班因應
受到疫情影響，高雄市「文化遊艇」搭乘人數銳減，與去年第一季同期相比，營收和載客量都少了六成，三月甚至出現有平日船班因無售出票而停開的情形。高雄市文化局表示，考量營運成本及疫情現況，內部正規畫平日減班因應措施。
高雄市「文化遊艇」航線包括：「棧二庫-紅毛港」來回；「棧二庫-英領館」來回；高雄水岸金三角；棧貳庫大港巡航；棧紅大港巡航；紅毛港大港巡航；紅毛港超值巡航；史溫侯探險之旅航線等。每周開出50多個航班。
高雄市文化局表示，文化遊艇去年第一季營收約416萬元，今年第一季只有161萬元，與去同期相比，營收和載客量都少了六成。受疫情影響，三月曾有平日船班因無售出票而停開。目前文化遊艇仍維持正常班次，但考量營運成本及疫情現況，內部正規畫平日減班措施。但若碰到有團體預約，仍會接團開船。目前乘客上船都需量體溫、戴口罩。
文化遊艇載客量直直落，文化局也推出「壽星搭船1+1優惠送給你」專案，即日起至109年12月31日，當月壽星凡搭乘由「棧貳庫」出發的航線，限來回或大港巡航，並出示附照片的相關證件，享壽星本人及陪同者一位船票半價優惠，限文化遊艇棧貳庫櫃檯現場購票。洽詢電話 07-5216270。
文化局傷腦筋想辦法刺激文化遊艇搭乘率，工作人員說，最近搭文化遊艇的遊客都很開心，因為人不多，有時只有少少個位數，很有「包遊艇」的感覺。
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