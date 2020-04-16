屏東第一鮪拍出228.6萬創新高 企業家疫情中挺漁民

屏東「第一鮪」黑鮪魚今天舉行拍賣會，由宜蘭企業家鄭金池以每公斤9000元標到、總價228萬6000元，都破了19年來拍賣紀錄，他表示，希望在疫情中能幫助漁民提振漁市。

屏東「第一鮪」由東港籍漁船「宏吉財號」在11日捕獲，今天舉行拍賣會，這尾公黑鮪從船艙裡緩緩升起，直接吊放到磅秤上，重達254.4公斤，漁民都說這是一條品質相當好的公黑鮪。

拍賣會由屏東縣長潘孟安擔任拍賣官，從每公斤3000元起跳，最後由吉門企業集團董事長鄭金池標到，不但單價新台幣9000元破紀錄，總價228萬6000元也破「第一鮪」拍賣19年以來的紀錄，屏東「第一鮪」次高單價是去年的每公斤8800元。

今年受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）影響，東港漁市不振，連東港區漁會都預估今年「第一鮪」的拍賣價可能會比往年低很多，沒想到在眾人不看好中，因為疫情讓企業家挺漁民。

潘孟安表示，防疫優先，振興產業發展並行不悖，每條黑鮪都是有身分證的合法捕撈，請民眾安心享用。漁業署副署長王正芳呼籲有關漁船入港相關防疫規定及魚價滑落政府提供的紓困措施可協助。

鄭金池曾經4度標到宜蘭南方澳「第一鮪」，也宴請當地的弱勢，讓他們能吃到高檔的黑鮪魚。今年特地來標屏東「第一鮪」，鄭金池表示，希望能提振受疫情影響的漁市，回饋漁民辛勞。

鄭金池是屏東科技大學的校友，他說，當年讀屏東農專時（現屏科大），家境貧窮受到多位師長的恩惠才能完成學業，因此屏東「第一鮪」將回饋母校，在校慶及年度校友回校聯歡會上辦鮪魚宴，也要把部分魚肉與屏東縣政府合作，分享給弱勢長者。

鄭金池因鼻咽癌做了氣切，今天他仍親自到現場標「第一鮪」，在致詞時，還由助理在旁協助傳達他的話。

「宏吉財號」61歲的老船長張天興是第一次捕到「第一鮪」，在捕到「第一鮪」前還被日本公務船在台灣海域驅趕，幸靠海巡署的護漁艦才保平安，沒多久後，就在被驅趕海域捕到「第一鮪」，在大家不看好今年拍賣價中，竟能拍到最高價，讓老船長開心極了。

受到疫情影響，今天拍賣會不開放民眾參觀，而以直播方式進行，相關的工作人員及媒體進場都要戴口罩、量額溫。