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屏東4天出現3次日暈 氣象人員直呼罕見

聯合報 / 記者潘欣中／屏東縣即時報導
屏東縣恆春居民今天中午紛紛拍下日暈的照片與友人分享，屏東地區4天出現3次日暈，氣象人員直呼罕見。記者潘欣中／翻攝
屏東縣恆春居民今天中午紛紛拍下日暈的照片與友人分享，屏東地區4天出現3次日暈，氣象人員直呼罕見。記者潘欣中／翻攝

從本月13日起從屏南地區到昨天的高雄地區，都出現太陽周邊圍繞著超大光圈，今天中部地區也出現這種奇景，短短數日內出現好幾次日暈現象，民眾喜出望外直呼驚奇，紛紛拍下照片、影片後上傳到LINE或臉書；中央氣象局恆春氣象站表示，日暈並不常見，但屏東地區短短4天出現多次算是罕見。

恆春氣象站主任薛全義說，日暈是一種大氣光學現象，形成的原理和彩虹類似，日光通過高空卷層雲中的冰晶時，經摺射或反射而形成的光現象，在太陽周圍出現大型光圈，看上去很漂亮，這種現象與太陽本身無關；高空中有卷層雲時，天空飄浮着無數冰晶，日光通過卷層雲時，受到冰晶的摺射或反射而形成，當光線射入卷層雲中的冰晶後，經過兩次摺射，分散成不同方向的各色光。

他說，天空有暈的光象，是有大量卷層雲存在，卷層雲由單一的六角柱狀冰晶形成，存在高度約6000公尺以上，是位置最高、最薄的層狀雲，當太陽被薄的卷層雲遮掩時，因雲層透光率高因此仍能看到它的輪廓，偶會因光線通過冰晶所產生的折射及受冰晶的反射，出現一個或兩個以上的光環，這得要好天氣才能看到，受高空風勢影響，各地發生的時間長短不一。

恆春 屏東

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