呼籲中央紓困發現金 連江黨團：讓民眾看得到領得到

因應新冠肺炎疫情，全台國民黨各縣市黨團同時開記者會，連江縣黨團表示，執政黨所謂｢振興｣及｢口罩外交｣作為並非真正紓困及苦民所苦，｢紓困發現金、防疫要口罩｣才是人民最直接的心聲。

連江縣黨團表示，民眾現階段要的是｢紓困｣而不是｢振興｣，政府發｢酷碰券｣，也要有錢才能消費，老百姓正深受疫情寒冬之苦，哪裡來的錢消費？民眾需要的是政府發錢救難，讓日常生活開支得以支付、生計得以維持，所以主張在「排富條款」的條件下，發現金紓困，簡化程序，讓民眾看得到、領得到。

在｢防疫要口罩｣方面，連江縣黨團認為，政府應讓每個人民每天都有乾淨的口罩可用，蔡政府有千萬片口罩援助外國，卻讓自己國家的老百姓每天排隊買限額口罩，呼籲政府應先滿足國人需求，有能力再援助國外。

今天記者會由黨團書記長陳書建，偕同林明揚、林惠萍議員、連江縣黨部書記長劉淑珍，以及黨代表們共同出席。