旗山生活文化園區地震後重生 觀眾樂當「一日小學生」

「噹！噹！噹！」古蹟旗山生活文化園區歷經美濃大地震後重生，高雄市文化局今天舉辦「一日小學生．時光蕉囊」主題展開幕活動，文化局長林思伶敲響校園鐘聲，來賓們一起切蛋糕。園區透過Q版小學生公仔及巨大擬真的文具模型，營造「小學生視角」，讓民眾穿越時光重溫校園經典場景。

「旗山生活文化園區」前身為日治時期蕃薯藔尋常高等小學校，二戰後，國民政府接收改制為鼓山國民小學。民國90年鼓山國小遷移至新校區，舊校區日治建物禮堂、辦公廳及北棟教室指定為古蹟，高雄市文化局進行修復及景觀改善工程，並定名為「旗山生活文化園區」。105年2月6日一場芮氏規模6.4的美濃大地震，造成園區內古蹟建物結構性破壞，於是暫停對外開放，閉園進行古蹟修復。

高雄市文化局林思伶局長表示，經過1千多個修復的日子，旗山生活文化園區終於在震後重生。文化局延續校園「知識殿堂」精神，規畫「一日小學生．時光蕉囊」主題展，透過Q版小學生公仔及巨大擬真的文具模型，營造「小學生視角」，同時以老照片、大地圖、蕉城小故事，結合QA闖關解碼遊戲、佈告欄創意競賽、手拿牌回憶畢業紀念冊經典語錄、人像寫真館等跨世代的校園記憶，串連起不同時代旗山學童上、下課的時光記憶。

古蹟修復建築師劉金昌、旗山在地市議員林富寶與林義迪等來賓，穿越時光樂當「一日小學生」，大家還一起開同學會，吃吃聊聊不亦樂乎。園區戶外設置了「遊於藝」3件燈飾作品，分別是「學子好毬」、「步步高陞」與「百年樹人」，傳達從前身舊鼓山國小到現今旗山生活文化園區終身學習「求知求學」的場域精神。