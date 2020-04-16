甲仙有機手採梅 明起在家樂福首發上架
揮別前兩年收成不佳的陰霾，高雄市六龜及甲仙區表年的青梅，今年結實率高達6成，製成的青梅相關產品，已可上市，明起甲仙區農會生產的有機青梅，就將在家樂福上架，民眾可就近購買，宅在家也可自製脆梅、梅醋、梅酒，鮮嘗梅香滿溢的好滋味。
高雄市青梅產區主要在桃源、那瑪夏、六龜及甲仙等區，種植面積全台之冠，每年清明過後正是盛產季節，翠綠青梅掛滿樹梢，讓人看了垂涎欲滴。
甲仙地區農會總幹事曾海星說，高雄所種植的青梅多為二青種，個頭比中部生產的大青種小一些，但更結實、香氣也足，很適合拿來醃製脆梅、釀梅酒及梅醋。而農會收購的有機青梅，產自潔淨的山區，品質更加安全。
前兩年因青梅開花時因授粉不順利，結果率奇差，但今年高雄地區的梅花約開8成以上，青梅的結實率也達6成，產量提升。甲仙農會除收青梅外，也開發有機梅精、梅精醬油及和風醬等產品，並有大家喜愛的梅精糖與Q糖等。
現代因飲食西化，平日生活壓力也大，體質容易偏酸，平日攝取富含微量礦物質及有機酸的梅子及相關製品，可以調節酸性體質，有益健康，是近年時興的養生聖品。
高雄市農業局長吳芳銘表示，高雄有機手採梅的品質全國第一，但近幾年因極端氣候影響，梅子的產量並不穩定，今年難得有價量質優的青梅，且17日起首度在家樂福量販店上架，大家可把握機會採購。甲仙地區的梅精產品則可以透過「高雄首選電商平台」或電洽甲仙農會購買，配合「台灣農產嘉年華」活動，更可享滿500送50的優惠。
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