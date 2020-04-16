藍營議會黨團全國同步 疾呼紓困發現金、防疫要口罩

國民黨金門縣議會黨團今天與全國22縣市議會黨團同步舉辦「紓困發現金、防疫要口罩」記者會，會中黨團也表示，直接發現金補貼，才是紓困的當務之急，呼籲執政黨放下成見，苦民所苦，提出更好的排富機制，繼續協商，讓受影響的廣大百姓能早日受惠。

記者會於上午10時許在國民黨金門縣黨部與全國同步舉行，由黨團書記長歐陽儀雄主持，包括黨籍議員周子傑、洪成發、李應文、張雲德和許玉昭等人都到場出席，無黨籍議員唐麗輝也出席聲援。

歐陽儀雄表示，針對立法院14日朝野黨團再度協商行政院審議「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第9條之1及第11條條文修正草案」中，國民黨團要求在第二階段紓困的1500億元預算外，再增列約1000億元預算發放現金給民眾，但未被接受而協商破局，他感到很遺憾。

金門縣議會黨團一致認為，現今政府擬發放的酷碰券等同屬於「振興」方案，但現在民眾最需要的是「紓困」，發放現金是最好的方式。歐陽儀雄說，現在已經很多勞工被迫放無薪假、被裁員，導致生活困難，各行各業哀鴻遍野，政府強調發放「酷碰券」刺激消費，鼓勵民眾上餐廳、旅遊，這些都是「振興」，是在疫情趨緩後才能做的，所以國民黨認為直接發現金補貼，才是紓困的當務之急。

縣黨部主委石兆瑉也指出，「紓困」是指民眾現在沒錢政府要發錢救難，「振興」則是指政府鼓勵消費來促進產業復甦。台灣現在最亟需的是「紓困」，讓老百姓日常生活開支得以支付、生計得以維持，繳得出孩子的學費、付得出水電瓦斯費，才是民眾的燃眉之急。