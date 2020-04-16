快訊

臉書PO文惹議 星國總理夫人何晶：我欠台灣總統一個道歉

聖母院燒毀週年鐘聲：法國不信 但總統堅持「2024修復」？

藍營議會黨團全國同步 疾呼紓困發現金、防疫要口罩

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
國民黨金門縣議會黨團今天與全國22縣市議會黨團同步舉辦「紓困發現金、防疫要口罩」記者會，黨團書記長歐陽儀雄疾呼，發放現金才是紓困最好的方式。記者蔡家蓁／攝影
國民黨金門縣議會黨團今天與全國22縣市議會黨團同步舉辦「紓困發現金、防疫要口罩」記者會，黨團書記長歐陽儀雄疾呼，發放現金才是紓困最好的方式。記者蔡家蓁／攝影

國民黨金門縣議會黨團今天與全國22縣市議會黨團同步舉辦「紓困發現金、防疫要口罩」記者會，會中黨團也表示，直接發現金補貼，才是紓困的當務之急，呼籲執政黨放下成見，苦民所苦，提出更好的排富機制，繼續協商，讓受影響的廣大百姓能早日受惠。

記者會於上午10時許在國民黨金門縣黨部與全國同步舉行，由黨團書記長歐陽儀雄主持，包括黨籍議員周子傑、洪成發、李應文、張雲德和許玉昭等人都到場出席，無黨籍議員唐麗輝也出席聲援。

歐陽儀雄表示，針對立法院14日朝野黨團再度協商行政院審議「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第9條之1及第11條條文修正草案」中，國民黨團要求在第二階段紓困的1500億元預算外，再增列約1000億元預算發放現金給民眾，但未被接受而協商破局，他感到很遺憾。

金門縣議會黨團一致認為，現今政府擬發放的酷碰券等同屬於「振興」方案，但現在民眾最需要的是「紓困」，發放現金是最好的方式。歐陽儀雄說，現在已經很多勞工被迫放無薪假、被裁員，導致生活困難，各行各業哀鴻遍野，政府強調發放「酷碰券」刺激消費，鼓勵民眾上餐廳、旅遊，這些都是「振興」，是在疫情趨緩後才能做的，所以國民黨認為直接發現金補貼，才是紓困的當務之急。

縣黨部主委石兆瑉也指出，「紓困」是指民眾現在沒錢政府要發錢救難，「振興」則是指政府鼓勵消費來促進產業復甦。台灣現在最亟需的是「紓困」，讓老百姓日常生活開支得以支付、生計得以維持，繳得出孩子的學費、付得出水電瓦斯費，才是民眾的燃眉之急。

議會黨團也抨擊，衛福部公布口罩實名制為14天可領取9片，但口罩上會吸附細菌，與其教大家去蒸口罩，不如讓每個人每天有口罩可以用，自已有餘力，再去幫助他人，否則「打腫臉充胖子」外交，實在非明智之舉。

國民黨金門縣議會黨團今天與全國22縣市議會黨團同步疾呼紓困發現金、防疫要口罩。記者蔡家蓁／攝影
國民黨金門縣議會黨團今天與全國22縣市議會黨團同步疾呼紓困發現金、防疫要口罩。記者蔡家蓁／攝影

口罩 國民黨 金門

延伸閱讀

國民黨呼籲防疫發現金 藍北市議員：歡迎執政黨來收割

這是真的嗎？LV口罩超奢華 開箱影片瘋傳

阻防疫缺口！立委莊競程成功爭取民有市場配售口罩

國民黨嘉義市議員：兒童口罩應由教師統計尺寸

相關新聞

旗山生活文化園區地震後重生 觀眾樂當「一日小學生」

「噹！噹！噹！」古蹟旗山生活文化園區歷經美濃大地震後重生，高雄市文化局今天舉辦「一日小學生．時光蕉囊」主題展開幕活動，文...

屏東4天出現3次日暈 氣象人員直呼罕見

從本月13日起從屏南地區到昨天的高雄地區，都出現太陽周邊圍繞著超大光圈，今天中部地區也出現這種奇景，短短數日內出現好幾次...

呼籲中央紓困發現金 連江黨團：讓民眾看得到領得到

因應新冠肺炎疫情，全台國民黨各縣市黨團同時開記者會，連江縣黨團表示，執政黨所謂｢振興｣及｢口罩外交｣作為並非真正紓困及苦...

藍營議會黨團全國同步 疾呼紓困發現金、防疫要口罩

國民黨金門縣議會黨團今天與全國22縣市議會黨團同步舉辦「紓困發現金、防疫要口罩」記者會，會中黨團也表示，直接發現金補貼，...

不滿民進黨府院版紓困方案 屏縣議會國民黨團促發現金

國民黨屏東縣議會黨團今天由書記長何春美主持召開「紓困發現金，防疫要口罩」記者會，呼籲政府直接發現金給全國民眾，帶動基本消...

高雄現日暈！網友：防疫太苦悶 老天爺弄花樣娛樂大家

高雄市區中午開始出現日暈，民眾紛紛抬頭看奇象。左營網友說：可能大家關在家裡太無聊，老天爺弄點花樣給娛樂娛樂！

隔3天 屏東日暈奇觀又出現了

屏東縣13日中午出現罕見的日暈，時隔3天，日暈奇觀又出現了，這次在屏東市就拍得到，約今天中午1時許出現，目前仍清晰可見。

快抬頭看天空！台南出現日暈奇觀

繼南台灣高雄、屏東及彰化縣，台南天空今天中午時分也出現日暈奇景，一個超大光圈團團圍著太陽，民眾紛紛走告這個奇景，有的拍下...

屏東「第一鮪」拍出 公斤9000元再破紀錄

今年屏東「第一鮪」本月11日由東港籍漁船「宏吉財號」通報釣獲，13日返港後，東港區漁會確認為活魚上鉤且超過200公斤等資...

高市加強邊境防治 揪出54例登革熱陽性反應者

天氣漸熱，又進入登革熱疫情熱季，高雄市衛生局今早召開記者會表示，目前新冠肺炎疫情雖然發燒，但高雄市在登革熱的防治上也沒有...

預估6月罷韓投票 高市選委會：怕太趕，先找人員場地

高雄市部分學校在網站上貼出徵求協助罷免投票人員的告示，上面提到罷免高雄市長韓國瑜案可能6月6日或6月13日投票。高雄市選...

韓國瑜：支持紓困發現金 且速度要快

國民黨立法院黨團主張編列約1千億元預算，排富後廣發現金對民眾紓困。高雄市長韓國瑜今天也說，支持紓困發現金「看得到、拿得到...

熱門新聞

生人迴避！彰化八卦山區本月19日「送肉粽」

國民黨今遍地發聲 江啓臣呼籲執政黨增1000億發現金

清明群聚疑慮未退 新北公有密閉場館再觀察1周至4/23

颱風豪雨不再挫ㄟ等！嘉市鐵路高架工程改善淹水之苦

環狀線北環段卡工業區 廠家掛白布條抗議

快抬頭看天空！台南出現日暈奇觀

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。