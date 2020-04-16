不滿民進黨府院版紓困方案 屏縣議會國民黨團促發現金

國民黨屏東縣議會黨團今天由書記長何春美主持召開「紓困發現金，防疫要口罩」記者會，呼籲政府直接發現金給全國民眾，帶動基本消費行為，讓民眾能便利的買到口罩，對國內經濟衝擊減到最低。

新冠肺炎疫情肆虐全球，對經濟的衝擊還在持續擴大，國民黨屏東縣黨團今天由縣議會黨團書記長何春美主持，副書記長曾義雄、許馨勻、潘坤福及縣黨部主委也是立委的廖婉汝出席；何春美說，目前疫情相當嚴峻，政府也訂出一些紓困作為，但若手續過於麻煩複雜，會讓民眾感受不到，其實最有效、最好的方式是發現金，也盼最基層的民眾心聲，能反映到中央，政府必須要解決人民的困難，國家才能安定。

曾義雄說，民進黨府院版的紓困方案要民眾先掏腰包去消費，是無法照顧到基層，無法刺激消費，還是發現金較妥；現在每天都看到民眾大排長龍在買口罩，請政府下鄉了解民眾對口罩的需求，確保民眾能買到口罩；許馨勻說，政府紓困的方式要有「排富」，併按所得級距來發現金，國民黨版是最直接的，最便利的，百姓可以很很快看的到、吃的到，民進黨府院版要申請，當老百姓正深受疫情寒冬之苦，哪裡來的錢消費？鼓勵民眾上餐廳、去旅遊，是疫情趨緩後才需做的振興方案。

「紓困發現金，防疫要口罩，是人民最簡單最直接的心聲！」廖婉汝說，目前政府紓困預算有1兆500億元，各行各業各行政單位各自辦理補助申請，國民黨版紓困方案可照顧到611萬戶、1800萬人，希望除了產業紓困外直接方放現金，可維持經濟的活絡；口罩部分，當政府說要用電鍋蒸口罩時，不禁讓人質疑為何還有多餘的口罩供他國使用，政府又說要上網登記領口罩，但很多南部年紀大的民眾不會上網，如何領？口罩產能不是問題，問題在如何配給，每天都有口罩可用，才是最基本的。